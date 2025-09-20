台北航太展落幕 漢翔、台船與亞航大秀軍工實力

快訊

中央社／ 台北20日電

航太展進入尾聲，軍工國家隊展示硬實力，漢翔接連完成國防後勤、無人機視覺定位等領域簽約，力促台美合作；台船展示自主研發奮進魔鬼魚無人船，亞航以國防自主為核心，展出多項無人機與精密感測技術。

台北國際航太暨國防工業展自18日起至20日，這次主題為「先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來」，規模為歷年來最大，多家指標台廠聚焦無人機、無人艇、國防軍工與全球航太商機。

漢翔、台船、亞航都被視為台灣國防產業鏈的關鍵大廠，堪稱軍工國家隊，此次展覽各有亮點，並端出國防自主的實力與擴大國際合作的成果。

漢翔針對國防領域與美商BELL續簽直升機維修合作案，台美之間將在技術、人才面深入交流，漢翔並與北美軍機維修大廠結盟，台美合作盼維修能量上可互補，2項合作將提升漢翔軍用後勤競爭力。

漢翔同時與美國Orbital Composites簽署「碳纖複材3D列印」新世代技術的合作協議，透過台美合作，雙方以資源共享方式，探索航空工業新世代技術。

漢翔也與美國地理空間情報廠商MAXAR Intelligence在視覺定位與3D圖資方面展開合作，讓無人機在失去GPS訊號的環境中仍能精準飛行，增強無人機的偵察、救援與戰術自主能力。

此外，總統賴清德參觀航太展，駐足漢翔展位由漢翔總經理曹進平介紹能源與國防產品，其中，「無人機反制系統」、韌性能源「電力島」，成為賴總統關注的焦點，讚許「電力島」能在國家關鍵設施及民生安全上發揮作用。

曹進平說明，「電力島」將風力、太陽能與儲能設備結合，搭配自主開發的能源管理系統（EMS），建構出智慧的微電網架構，平時供電可「削峰填谷」彈性調度，離峰時充電、尖峰時轉用預存電力，藉此平衡負載，是用電大戶、軍事基地或者離島救災的理想應變方案。

台船自主研發奮進魔鬼魚無人船，在展覽攤位以遠端操控台操控位於高雄港內的奮進魔鬼魚無人船進行展演，台船表示，無人船零組件小至IC晶片、大至舷外機皆為去紅供應鏈，且本土廠商供應率也極高。

台船指出，若開始執行軍方的合約，一條產線能以每7至10天的速度生產1艘無人船，一條產線年產量將達40艘。

未來經營方向而言，台船表示，目標希望每年營業額達300億元到350億元，生產規劃上會有一條主線，用於生產IDS（國造潛艦）後續艦，共7艘至2038年，第2條生產線是商船，每年建造4.5到5艘大型貨櫃輪或散裝貨輪；第3條產線，包含高雄、基隆廠，則是為供應海軍、海巡署船舶，未來會擇優承攬。

亞航今年展出多項無人機與精密感測技術，展現亞航在飛航系統、無人載具與感測模組領域的實力，並以國防自主為核心，結合人工智慧、輕量化材料與在地供應鏈，扮演「技術鏈結者」與「平台整合者」，推動技術升級與產品國產化。

亞航公司的光纖陀螺儀（FOG）生產線於2024年通過AS9100品質認證，是唯一具備FOG量產能力的民間企業。董事長李偉賢表示，未來FOG會導入無人機、無人船等重要商品，對無人機領域開發有信心拔得頭籌，未來除了要把本業發揚光大，也要接軌世界同步的水準。

台船 漢翔 亞航 航太 無人機

