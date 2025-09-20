華航開航鳳凰城 沉浸體驗今進駐信義區

華航直飛鳳凰城即將啟程，20日將太陽之城著名的沙漠、仙人掌搬進台北信義區 ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，現場特別安排藝人演唱及氣球達人表演，還有眾人期待的機票抽獎環節，無論大人、小孩都從心搶先出發鳳凰城，享受異國風情的週末午後。

台北信義區 ATT 4 FUN 化身沙漠植物園，活動由靈魂女聲 9m88 一連帶來三首精彩歌曲揭開序幕，期間穿插氣球達人表演互動，創作出活靈活現的造型氣球，現場歡笑聲不斷，展區佈置充滿鳳凰城元素，讓民眾彷彿搭乘華航一秒抵達太陽之城，體驗充滿仙人掌的沙漠風情。

活動展區設計五大特色打卡點，分別為 Check in 飛行預報台、Boarding 機艙零時區、Arrival 索諾蘭沙漠冰吧、Golden Moment 絕美之境，以及 Wonderland 曙光熱，民眾只要在打卡點完成指定任務，就有機會獲得沁涼冰茶、華航飛機模型、Logo 小禮與機票抽獎券，大獎包括台北-鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙來回機票，幸運獲獎民眾直呼已迫不及待出發鳳凰城，體驗太陽之城的熱情魅力。

Sony 的高解析音質與極致的降噪技術也將伴隨華航12月3日台北飛往鳳凰城首航班機翱翔天際，當天搭乘豪華商務艙的貴賓將可獲贈 WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機乙支，戴上即隔絕外在噪音，享受零干擾的飛行旅程；豪華經濟艙則由 LinkBuds Fit 真無線降噪耳機相伴，搭載 Hi-Res 高解析音質，可隨心切換降噪、環境音模式，一路舒適直飛鳳凰城！

華航立足北美市場已逾半世紀，持續展現穩健的發展實力，今年底開航鳳凰城為北美直航的第七個客運航點，航網版圖再下一城，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周共計40班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈，結合創新科技帶給旅客嶄新的體驗。