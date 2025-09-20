華航 12 月開航鳳凰城 拜訪台積電亞利桑那廠

中華航空即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路製造股份有限公司營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方進行意見交流。

台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶。2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。華航總經理陳漢銘表示，做為台灣領銜標竿航空公司，華航擁有綿密的客貨運航網及亞洲最大規模之一的全貨機機隊，將持續以穩健的專案管理、靈活的航線規劃與貼近使用者的服務體驗，與企業會員並肩前行。

華航與台積電近年推動多面向合作，整合各地區企業差旅項目，提供台積電全球員工購票優惠與專屬禮遇。雙方共同致力2050年淨零碳排，啟動「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），預計可降低台積電全年度商務差旅逾千碳排，以行動支持台灣能源轉型。