快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

華航 12 月開航鳳凰城 拜訪台積電亞利桑那廠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華航空即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路製造股份有限公司營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方進行意見交流。

台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶。2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。華航總經理陳漢銘表示，做為台灣領銜標竿航空公司，華航擁有綿密的客貨運航網及亞洲最大規模之一的全貨機機隊，將持續以穩健的專案管理、靈活的航線規劃與貼近使用者的服務體驗，與企業會員並肩前行。

華航與台積電近年推動多面向合作，整合各地區企業差旅項目，提供台積電全球員工購票優惠與專屬禮遇。雙方共同致力2050年淨零碳排，啟動「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），預計可降低台積電全年度商務差旅逾千碳排，以行動支持台灣能源轉型。

華航 台積電 總經理

延伸閱讀

輝達投資英特爾威脅台積電？童子賢：台積在2奈米、3奈米獨步全球

台積電2奈米洩密案 法院裁定被告律師僅得目視閱卷

華航直飛鳳凰城 12月開航

台積電、弘塑 押逾三個月

相關新聞

房地產是經濟火車頭不能打？央行打臉：貢獻不如倉儲業

房地產業者常說「房地產是經濟火車頭」，呼籲政府要重視，不要亂打房。央行在18日第三季理監事會後記者會參考資料，正式駁斥這...

近捷運、河濱首排、滿額學區宅 北市標售市有房地「底價2643萬起」

北市府財政局今公告釋出19處都市更新分回市有房地，標售總底價逾13.8億元，坪數從14坪至262坪，包括店鋪、住宅2房型...

台積電帶動嘉縣房市發展 建商推案趨緩市場成交量下滑

嘉義縣今年上半年受央行限貸政策影響，預售屋市場交易明顯降溫，推案量與成交件數均較去年同期減少，但整體房價仍維持穩定。嘉義...

華航將開直飛鳳凰城航線 總經理陳漢銘拜訪台積電亞利桑那廠

華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路營運副總經理暨亞利桑那...

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

工研院創新周 聚焦大南方

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。