近捷運、河濱首排、滿額學區宅 北市標售市有房地「底價2643萬起」

北市府財政局今公告釋出19處都市更新分回市有房地，標售總底價逾13.8億元，坪數從14坪至262坪，包括店鋪、住宅2房型、3房型、4房類型，最低起標價為2643萬元，有的步行5分鐘即達捷運忠孝復興站，也有位於河濱首排，以及「額滿」學區。

北市財政局表示，19處房地分布文山、大安、中正、南港、士林、信義、北投及中山等行政區，位於台北市核心地段，坪數從14坪至262坪，包括店鋪、住宅2房型、3房型、4房型類型豐富，最低起標價為2643萬元，訂於10月21日上午11時截止投標，當日下午3時開標。

財政局指出，其中有6處房地為首次釋出，包含大安區安東街3處房地「親家JIA社區」，步行5分鐘即達捷運忠孝復興站，交通與生活機能兼具；文山區木新路1段1處房地「忠泰湛社區」位於道南公園河濱首排，鄰近台北市立圖書館木柵分館，過橋即可抵達國立政治大學，環境清幽且生活便利。

另外，中正區杭州南路1段2處房地「正隆官邸社區」位於額滿學區，屬優質文教區，步行即可抵達捷運善導寺站及忠孝新生站，交通條件佳。民眾有意購屋者可依需求選擇適合之投標標的。

財政局長胡曉嵐表示，今年已釋出200戶住宅至租賃市場，擴大租賃住宅市場供給。這次精選19處房地辦理標售，重新依市場行情查估底價，期望在兼顧公平性與資產效益下，為目前不動產標售市場提供更優質的選擇。

她說，因應中央銀行貸款政策，這次標售作業已放寬承購人取得銀行貸款、繳清價款期限達3個月，將有助緩解民眾申貸排撥壓力。

財政局指出，有興趣民眾可直接利用該局線上3D環景看屋服務，詳細招標資料及標售不動產3D環景已建置於北市府財政局網站「公告資訊-招標資訊」，或於114年10月15日前洽該局承辦人預約帶看。