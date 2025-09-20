台積電帶動嘉縣房市發展 建商推案趨緩市場成交量下滑

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電設廠帶動嘉義縣房市發展，縣府地政處觀察市場呈現「量縮價穩」趨勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣今年上半年受央行限貸政策影響，預售屋市場交易明顯降溫，推案量與成交件數均較去年同期減少，但整體房價仍維持穩定。嘉義縣政府地政處指出，2025年上半年嘉義縣預售屋成交285件，平均單價每坪約28萬元，呈現「量縮價穩」市場趨勢。

地政處統計，今年上半年華廈及住宅大樓成交195件，主要分布太保市54件、新港鄉44件、民雄鄉36件，以中小型建案為主。太保市單價約每坪30至36萬元，平均35萬元；新港鄉單價約每坪20至26萬元，平均22萬元；民雄鄉約23至28萬元，平均26萬元。

嘉義縣今年預售屋成交量較去年大幅縮減，據統計，2024上半年成交1282件，華廈及住宅大樓1015件，占79%，主要集中在朴子市848件、民雄鄉144件及太保市52件。朴子市推出超過800戶大型建案，每坪30至38萬元成交，平均33.5萬元，全縣平均單價每坪31萬元。

嘉義縣上半年因建商經營策略，房市有成長空間暫緩推案，交易案件數明顯減少，高價位範圍的太保市、朴子市交易量與占比下降，但成交價格仍維持在每坪28萬至36萬元間；中價位範圍的新港鄉中小型建案佔比則相對提升，價格亦穩定落在每坪20萬至26萬元間。

地政處說明，嘉義縣幅員廣闊，房市行情易受到產品型態及行政區域差異波動。以太保市為例，華廈與住宅大樓在2024年上半年成交價約每坪23萬至28萬元，2025年上半年則為每坪28萬至36萬元，呈現微幅上漲，透天厝總價穩定維持在1200萬至2000萬間。

嘉義 預售屋 台積電

