中華郵政赴首爾舉辦「臺北之夜」 成功宣傳臺北2026世界郵展

中華郵政董事長王國材率團赴首爾參加韓國世界郵展，現場設攤展售臺灣精美郵票與特色郵品，並於9月19日晚間舉辦「臺北之夜」宣傳活動，邀請我國駐韓國台北代表部、國際集郵聯合會（FIP）、亞洲集郵聯合會（FIAP）、評審及徵集委員、各國郵政、郵商約350位嘉賓共襄盛舉，現場座無虛席，充分展現中華郵政的號召力與臺灣的獨特魅力，成功宣傳「臺北2026世界郵展」。

活動開場由「身聲擊樂團」帶來熱力四射的表演，炒熱現場氣氛，氣氛高潮處由王國材董事長、丘高偉大使及FIP會長Prakob Chirakiti共同敲擊樂器，象徵活動正式開始，並為「臺北2026世界郵展」揭開序幕，贏得全場熱烈掌聲。

王國材表示，2026年適逢中華郵政130週年生日，將於11月20日至25日在台北世界貿易中心再次盛大舉辦世界郵展。明年郵展主題為「創新∞永續」，將以創新思維及永續理念辦理郵展，規劃結合數位科技與環保概念，打造一場文化與科技、傳統與創新交融的國際盛會。期待經由「臺北2026世界郵展」再續集郵情誼，大家共同見證這場集郵界的高峰會。

駐韓國台北代表部丘高偉大使致詞表示，今晚的活動是「臺北2026世界郵展」的暖身，象徵明年盛會正式起跑，誠摯邀請在座各國嘉賓，2026年齊聚臺北，共同見證這場國際級郵展盛事，感受臺北的熱情與魅力。

中華集郵團體聯合會陳友安榮譽理事長表示，「臺北2026世界郵展」將是一場令人難忘的國際盛會，屆時來自世界各地的郵友將齊聚臺北，欣賞來自全球的珍稀郵品，交流集郵心得，留下珍貴回憶。期盼國內外郵界踴躍參與，讓臺北再度成為國際矚目的集郵舞台。

FIP會長Prakob Chirakiti致詞時回顧，十年前舉辦的「臺北2016世界郵展」至今仍歷歷在目，該展覽在國際郵展史上占有重要地位。他表示，2026年臺北將再次成為全球集郵界的焦點，並呼籲各會員國積極參與、提名展品與委員，共同努力，攜手打造一場更勝以往的世界郵展。

最後， 王國材邀請全球郵政及集郵界人士於2026年齊聚臺北，「臺北2026世界郵展」揭開活動將在台北世貿一館舉辦。