房地產是經濟火車頭不能打？央行打臉：貢獻不如倉儲業

房地產業者常說「房地產是經濟火車頭」，呼籲政府要重視，不要亂打房。央行在18日第三季理監事會後記者會參考資料，正式駁斥這種說法，直言「營建工程業、不動產業對經濟成長貢獻小，且受僱員工人數比重亦低」。

央行並製作圖表提出具體數據，2024年經濟成長率為4.84%，其中，營建工程業只貢獻0.07個百分點，不動產業也只有0.06個百分點，遠低於製造業的2.68個百分點，甚至不如運輸及倉儲業的0.18個百分點。

另外，許多業者說，不動產相關產業就業人口眾多，央行重手打房嚴重影響生計，對此央行也提出數據反駁指出，2024年工業及服務業就人數一共845萬人，其中工業部門約343萬人，而營建工程業僅49.5萬人，占比僅5.85%。

服務業部門有502萬人，最多是批發及零售業171萬人，而不動產業僅13.5萬人，占比僅1.6%。

另外央行還指出，營建工程投資中，非住宅房屋(用於生產活動，如廠房)，與其他營建工程(如基礎建設)合計比重達67%，住宅房屋比重僅31%，意味經濟增長主要還是依靠台積電等科技產業興建廠房，而不是靠建商蓋房子。

央行此一說法，在網路引發不少討論，有人稱讚央行「說大實話」、 「火車頭早已變成了火車尾，是靠著火車頭台積電的獲利在拉動」，不過也有不少人認為失真，沒有把其他相關產業都算進去，實際受影響的比數據來得多。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，央行18日理監事會開了超久，最後沒有任何動作，卻提供一份報告告訴大家說房地產業不是經濟成長主力，耐人尋味。