快訊

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

華航將開直飛鳳凰城航線 總經理陳漢銘拜訪台積電亞利桑那廠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航即將於12月3日開台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘（右）拜訪台積電營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎（左），雙方進行意見交流。華航提供
華航即將於12月3日開台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘（右）拜訪台積電營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎（左），雙方進行意見交流。華航提供

華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方進行意見交流。

 台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶。2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。

華航總經理陳漢銘表示，做為台灣領銜標竿航空公司，華航擁有綿密的客貨運航網及亞洲最大規模之一的全貨機機隊，將持續以穩健的專案管理、靈活的航線規劃與貼近使用者的服務體驗，與企業會員並肩前行。

華航與台積電近年推動多面向合作，整合各地區企業差旅項目，提供台積電全球員工購票優惠與專屬禮遇。雙方共同致力2050年淨零碳排，啟動「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），預計可降低台積電全年度商務差旅逾千碳排，以行動支持台灣能源轉型。

華航 台積電 總經理

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案 法院裁定被告律師僅得目視閱卷

華航直飛鳳凰城 12月開航

華航直飛鳳凰城 12月開航

台積電、弘塑 押逾三個月

相關新聞

華航將開直飛鳳凰城航線 總經理陳漢銘拜訪台積電亞利桑那廠

華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路營運副總經理暨亞利桑那...

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

房地產是經濟火車頭不能打？央行打臉：貢獻不如倉儲業

房地產業者常說「房地產是經濟火車頭」，呼籲政府要重視，不要亂打房。央行在18日第三季理監事會後記者會參考資料，正式駁斥這...

工研院創新周 聚焦大南方

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能...

教育大愛菁師獎 表揚64人

有「民間師鐸獎」美譽、第14屆「教育大愛菁師獎」表揚典禮昨（19）日登場，本屆表揚64位在教育現場默默耕耘、以愛與專業守...

運價連三黑 美西線跌逾30%

運價指數昨（19）日出爐連三周下跌，北美線跌幅加重，美西線跌幅逾三成，下跌30.97%，跌破2,000美元關卡；美東線跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。