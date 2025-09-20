華航將開直飛鳳凰城航線 總經理陳漢銘拜訪台積電亞利桑那廠
華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路營運副總經理暨亞利桑那廠執行長王英郎，雙方進行意見交流。
台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航重要企業客戶。2021年起，華航協助台積電完成超過20趟洛杉磯、舊金山、鳳凰城及熊本等地往返台灣的包機或包艙專案。
華航總經理陳漢銘表示，做為台灣領銜標竿航空公司，華航擁有綿密的客貨運航網及亞洲最大規模之一的全貨機機隊，將持續以穩健的專案管理、靈活的航線規劃與貼近使用者的服務體驗，與企業會員並肩前行。
華航與台積電近年推動多面向合作，整合各地區企業差旅項目，提供台積電全球員工購票優惠與專屬禮遇。雙方共同致力2050年淨零碳排，啟動「企業商務旅行SAF減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），預計可降低台積電全年度商務差旅逾千碳排，以行動支持台灣能源轉型。
