快訊

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

CC Taichung 4啟動中台灣分會 攜手隱形冠軍走向國際

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
樹德董事長吳宜叡表示，CC Taichung 4將帶領台灣產業走向國際。業者提供
樹德董事長吳宜叡表示，CC Taichung 4將帶領台灣產業走向國際。業者提供

「全球領袖聯盟Corporate Connections(簡稱CC)」在台中舉辦「CC Taichung 4預啟動儀式」盛大揭幕，宣告CC在中台灣正式落地的重要里程碑，同時也象徵「中台灣產業第一名特色分會」啟航，未來將協助隱形冠軍企業串接全球資源，讓台灣傳產走向國際舞台。

CC Taichung 4身為第一名特色分會，未來將整合中部傳產核心，包括收納工具箱、精密機械、化學原料、汽車配件與醫療診所及健康生技產業，從製造到建築、食品與餐飲，打造完整供應鏈生態；同時依託CC全球33國、85個城市佈局，協助臺灣產業快速拓展海外市場。

活動中，來自新加坡、日本與印度的國家董事跨國連線致賀，展現CC強大的國際對接能力。典禮以「建立有意義的關係、非凡的體驗、卓越文化、簡單無縫、促進變革」五大核心價值為精神，強調透過對的環境、對的人脈、對的方法論，打造高信任的人脈圈，讓企業家能在安全平台中交流合作。

CC與全球最大商務社群BNI，同由台灣負責人謝聰評帶領。謝聰評指出，BNI主要服務中小企業，協助打下基礎人脈；CC則鎖定營收規模達一定水準的企業決策者，提供更高階的國際資源與策略合作。

兩者形成「雙平台」綜效：一方面將CC的高階資源導入BNI，幫助會員升級；另一方面，對於希望邁向國際的BNI企業，CC則提供領導力與全球市場支援，形成完整的成長階梯。

謝聰評強調，台中是台灣產業鏈核心，擁有製造與創新實力，CC Taichung 4將不僅是地方分會，而是一個示範平台，帶動產業鏈透過國際資源整合，成為全球看見的力量。

CC台灣共同負責人、BNI新北市西B區執行董事王孝梅指出，台灣市場規模有限，企業要持續成長必須走向國際，CC就像一個指南針，協助台灣企業突破市場限制，進行更高層次的轉型與發展。CC台灣成立僅一年半，會員數即將突破百人，展現驚人成長力道。

CC台中區執行董事、BNI大台中南區執行董事林淑湄補充，傳統陌生開發或參展方式耗時又高成本，CC憑藉完整系統與國際平台，協助企業快速完成市場布局與管理升級，特別適合二代接班與渴望成長的企業主。

台中CC-B營運董事、環海法律事務所所長廖國竣指出，CC全球已聚集逾2,000位企業主，平均年營收高達18億元，台灣加入門檻則為3億元，等同全球前5％的企業網絡。隨著CC Taichung 4成立，將有助中部產業鏈無縫接軌國際，提升全球能見度。

台中CC-B區域董事、環海法律事務所主持律師王思穎表示，深受CC台灣共同負責人的遠見所感動，兩人推動CC全球商務社群落地台灣，意義非凡。

CC Taichung 4創會主席、樹德董事長吳宜叡表示，未來將網羅隱形冠軍與引擎企業，建立高度信任的人脈網絡；做為二代／三代搖籃，注重個人學習成長，協助家族企業承接升級，為接班人打造國際舞台。他並承諾將提供南投「半山夢工廠」場域給會員共享，作為會議、論壇與展示的資源平台。

吳宜叡強調：「CC Taichung 4不僅是地方聚會，而是一艘啟航的商務艦隊，將帶領台灣產業走向國際。」

兩位CC台灣共同負責人謝聰評、王孝梅最後表示，期望CC能像台灣棒球隊一樣，組建一支世界級「台灣商務隊」。CC Taichung 4將於9月29日於台北漢來飯店舉辦「台灣百人聯合例會」作為重要里程碑，並將於2026年杜拜年會擴大國際曝光，帶領更多台灣企業站上世界舞台。

CC台灣國家董事謝聰評（右）、王孝梅，兩人為CC台灣共同負責人。記者宋健生/攝影
CC台灣國家董事謝聰評（右）、王孝梅，兩人為CC台灣共同負責人。記者宋健生/攝影
「全球領袖聯盟(簡稱CC)」在台中舉辦「CC Taichung 4預啟動儀式」。記者宋健生/攝影
「全球領袖聯盟(簡稱CC)」在台中舉辦「CC Taichung 4預啟動儀式」。記者宋健生/攝影

平台 董事長

延伸閱讀

大立光、鴻準 四檔搶鏡

您的謄本防窺片已上線！信義房屋為客戶升級個資防護力

習近平APEC訪韓或升級為「國事訪問」 韓媒：雙方正磋商元首會談

全新MG G50 Plus正式上市！98.5萬元起入主百萬級距正七人座國產MPV

相關新聞

華航將開直飛鳳凰城航線 總經理陳漢銘拜訪台積電亞利桑那廠

華航即將於12月3日開啟台北直飛鳳凰城航線，總經理陳漢銘於美西時間9月19日赴美，拜訪台灣積體電路營運副總經理暨亞利桑那...

高雄興達電廠疑偷工減料 台電坦承：法蘭墊片消失

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災。

房地產是經濟火車頭不能打？央行打臉：貢獻不如倉儲業

房地產業者常說「房地產是經濟火車頭」，呼籲政府要重視，不要亂打房。央行在18日第三季理監事會後記者會參考資料，正式駁斥這...

工研院創新周 聚焦大南方

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能...

教育大愛菁師獎 表揚64人

有「民間師鐸獎」美譽、第14屆「教育大愛菁師獎」表揚典禮昨（19）日登場，本屆表揚64位在教育現場默默耕耘、以愛與專業守...

運價連三黑 美西線跌逾30%

運價指數昨（19）日出爐連三周下跌，北美線跌幅加重，美西線跌幅逾三成，下跌30.97%，跌破2,000美元關卡；美東線跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。