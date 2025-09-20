CC Taichung 4啟動中台灣分會 攜手隱形冠軍走向國際

「全球領袖聯盟Corporate Connections(簡稱CC)」在台中舉辦「CC Taichung 4預啟動儀式」盛大揭幕，宣告CC在中台灣正式落地的重要里程碑，同時也象徵「中台灣產業第一名特色分會」啟航，未來將協助隱形冠軍企業串接全球資源，讓台灣傳產走向國際舞台。

CC Taichung 4身為第一名特色分會，未來將整合中部傳產核心，包括收納工具箱、精密機械、化學原料、汽車配件與醫療診所及健康生技產業，從製造到建築、食品與餐飲，打造完整供應鏈生態；同時依託CC全球33國、85個城市佈局，協助臺灣產業快速拓展海外市場。

活動中，來自新加坡、日本與印度的國家董事跨國連線致賀，展現CC強大的國際對接能力。典禮以「建立有意義的關係、非凡的體驗、卓越文化、簡單無縫、促進變革」五大核心價值為精神，強調透過對的環境、對的人脈、對的方法論，打造高信任的人脈圈，讓企業家能在安全平台中交流合作。

CC與全球最大商務社群BNI，同由台灣負責人謝聰評帶領。謝聰評指出，BNI主要服務中小企業，協助打下基礎人脈；CC則鎖定營收規模達一定水準的企業決策者，提供更高階的國際資源與策略合作。

兩者形成「雙平台」綜效：一方面將CC的高階資源導入BNI，幫助會員升級；另一方面，對於希望邁向國際的BNI企業，CC則提供領導力與全球市場支援，形成完整的成長階梯。

謝聰評強調，台中是台灣產業鏈核心，擁有製造與創新實力，CC Taichung 4將不僅是地方分會，而是一個示範平台，帶動產業鏈透過國際資源整合，成為全球看見的力量。

CC台灣共同負責人、BNI新北市西B區執行董事王孝梅指出，台灣市場規模有限，企業要持續成長必須走向國際，CC就像一個指南針，協助台灣企業突破市場限制，進行更高層次的轉型與發展。CC台灣成立僅一年半，會員數即將突破百人，展現驚人成長力道。

CC台中區執行董事、BNI大台中南區執行董事林淑湄補充，傳統陌生開發或參展方式耗時又高成本，CC憑藉完整系統與國際平台，協助企業快速完成市場布局與管理升級，特別適合二代接班與渴望成長的企業主。

台中CC-B營運董事、環海法律事務所所長廖國竣指出，CC全球已聚集逾2,000位企業主，平均年營收高達18億元，台灣加入門檻則為3億元，等同全球前5％的企業網絡。隨著CC Taichung 4成立，將有助中部產業鏈無縫接軌國際，提升全球能見度。

台中CC-B區域董事、環海法律事務所主持律師王思穎表示，深受CC台灣共同負責人的遠見所感動，兩人推動CC全球商務社群落地台灣，意義非凡。

CC Taichung 4創會主席、樹德董事長吳宜叡表示，未來將網羅隱形冠軍與引擎企業，建立高度信任的人脈網絡；做為二代／三代搖籃，注重個人學習成長，協助家族企業承接升級，為接班人打造國際舞台。他並承諾將提供南投「半山夢工廠」場域給會員共享，作為會議、論壇與展示的資源平台。

吳宜叡強調：「CC Taichung 4不僅是地方聚會，而是一艘啟航的商務艦隊，將帶領台灣產業走向國際。」