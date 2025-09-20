教育大愛菁師獎 表揚64人

有「民間師鐸獎」美譽、第14屆「教育大愛菁師獎」表揚典禮昨（19）日登場，本屆表揚64位在教育現場默默耕耘、以愛與專業守護孩子的傑出教師。

主辦單位懷恩社會福利慈善事業基金會暨陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑指出，教育是社會進步的基石，教育公平必須從弱勢出發、向艱困處用力，包含支持偏鄉穩定師資、擴充校園心理支持系統、縮小數位落差與照顧學習脆弱族群，才能讓老師專注教學、孩子安心成長。

菁師獎2012年創立以來，表揚第一線教師以愛心與耐心轉化為實際行動，扶助弱勢、陪伴偏離軌道的學生，翻轉他們的人生。這個獎項不僅肯定教師的貢獻，也讓「教育大愛」成為溫暖台灣的社會力量。

李棟樑表示，基金會長年推動「人間有愛・助學無礙」獎助學金與各式公益計畫，累計扶助上千名清寒與身心障礙學子；持續走入特殊教育現場關懷師生，盼以行動號召更多企業共擔社會責任，讓每個孩子都不被落下。

主辦單位邀請前總統馬英九致詞與頒獎。承辦單位台灣教育大學系統總校長、菁師獎評審委員會主任委員吳清基，以及救國團主任葛永光等人出席。

本屆菁師獎4月起展開遴選，共有247件推薦案，評選出64位獲獎教師，涵蓋高中職、國中、國小、幼兒園、特殊教育及偏鄉離島組，呈現台灣各級教育的多元面貌，也展現出教育現場深厚的專業能量。

李棟樑指出，少子化與高齡化已重塑台灣的人口結構，對學校經營、師資流動與教育資源配置帶來巨大衝擊。從國內外報導與研究可見，入學數驟減導致部分學校縮減或關閉，偏鄉小校與私校承受更大壓力，社會各界更應投資教育根基，包含支持偏鄉穩定師資、擴充校園心理支持系統、縮小數位落差與照顧學習脆弱族群等。

吳清基提到，少子化帶來學校併停與資源重整，教育政策與學校治理需要更具彈性與前瞻，政府必須正視教育不平等，包括社經弱勢與城鄉差距，制度的設計必須兼顧多元、公平與品質，讓更多孩子因教育而向上流動。

今年受獎教師代表新北市莊敬高職副校長賴惠文長期推動藝術與人文素養，她強調以「專業、人文、優質、永續」為學校發展主軸，導入雙語與專業英文詞彙認證以接軌產業與國際。她分享，在全球競爭與少子化壓力下，更要用藝術教育與品格教育扶起每一位孩子。

主辦單位強調，希望向社會傳遞在少子化、數位轉型與不平等交織的時代，唯有以孩子為中心、以弱勢為優先，教育才真正公平與偉大。

除舉辦「教育大愛菁師獎」，基金會每年規劃多場公益活動，今年以來包括慰問聖嘉民啟智中心、推動社區巡迴醫療、捐助弱勢家庭學生助學金、榮家演藝慰問、招待偏鄉學校師生台北一日遊、災害地區急難救助慰問、捐助慈善公益團體，以及捐助淡水、三芝、石門中低收入戶等。