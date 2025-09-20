快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院創新周 聚焦大南方

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台南報導
工研院舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。台南市長黃偉哲（右五）、工研院董事長吳政忠（左四）與院長劉文雄（右四）出席。 記者劉學聖／攝影
工研院舉辦「大南方產業轉型國際論壇」，聚焦產業合作與轉型應用。台南市長黃偉哲（右五）、工研院董事長吳政忠（左四）與院長劉文雄（右四）出席。 記者劉學聖／攝影

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能科技示範場域，舉辦「機器人無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到應用系統的研發與商業布局。

台南市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠與院長劉文雄出席，宣布以「大南方」為核心，整合沙崙智慧綠能科學城與嘉義－屏東S廊帶，打造機器人與無人機產業鏈與示範場域，加速技術落地與產業升級，為我國進軍國際市場奠定基礎。

吳政忠指出，機器人與無人機是全球產業升級的重要動能。工研院深耕關鍵零組件、感測模組與邊緣AI技術，並透過跨域整合，建立「非紅供應鏈」。在台南舉辦論壇，也是響應政府在南台灣推動智慧機器人基地與無人機國家隊的政策，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

工研院院長劉文雄表示，工研院訂定「三晶二軟」藍圖，自主研發晶片與軟體，與國際夥伴合作推動關鍵模組在地化，推動技術落地與產業升級。

台南市長黃偉哲強調，台南將成為AI與機器人研發重鎮，與南科形成完整的生態系。南科四期沙崙生態科學園區計畫已獲核准，未來預計創造3.5萬個就業機會，年產值可達2.2兆元。

「機器人與無人機產業特展」與論壇同步登場，展出工研院與產業夥伴的最新成果，涵蓋從關鍵零組件到醫療、製造、物流與智慧城市等多元應用。亮點包括工研院研發「雞舍管理巡檢機器人」，使用國產晶片的農業自主移動載具，可即時蒐集雞隻影像與熱成像資料，協助經營者做巡檢與健康監測；以及福寶科技的穿戴式外骨骼機器人、盟立集團（2464）的智慧製造方案、璿元科技的長程電動無人機、誼卡科技的數位工程驗證及凌群電腦的AI雲端管理平台等。

工研院宣布在台南六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，將聚焦智慧工廠自動化、醫療、餐飲、物流及巡檢四大應用場域，並吸引國際新創與在地業者進駐，為南台灣建立完整供應鏈，加速與國際接軌。

機器人 工研院 無人機

延伸閱讀

臺南新灣橋改建9/18正式通車

南科沙崙科學園區計畫通過 黃偉哲盼成完整生態系

樺加沙颱風將至 南市府：加速屋損修繕高標防颱

臺灣企銀主辦亞果遊艇20.2億元聯貸 今日舉辦聯貸典禮

相關新聞

瀧澤科奪大單…無薪假喊停 程泰航太加工機械也有斬獲

因接獲國外科技大廠大單，工具機大廠瀧澤科取消無薪假、恢復正常開工了。瀧澤科昨（19）日宣布，即日起取消無薪假，恢復正常工...

工研院創新周 聚焦大南方

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能...

教育大愛菁師獎 表揚64人

有「民間師鐸獎」美譽、第14屆「教育大愛菁師獎」表揚典禮昨（19）日登場，本屆表揚64位在教育現場默默耕耘、以愛與專業守...

運價連三黑 美西線跌逾30%

運價指數昨（19）日出爐連三周下跌，北美線跌幅加重，美西線跌幅逾三成，下跌30.97%，跌破2,000美元關卡；美東線跌...

歐洲工具機展 122家業者搶單

全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，將於9月22日起一連五天在德國漢諾威登場，面對美國對等...

中華車七人座新車 百萬有找

響應《貨物稅條例》修正案通過，新購汽車2,000cc以下減徵5萬元，中華車旗下MG品牌昨（19）日率先宣布，全新正七人座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。