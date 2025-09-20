工研院創新周 聚焦大南方

工研院52周年院慶，舉行「2025 ITRI Innovation week 工研院創新周」，昨（19）日於台南沙崙綠能科技示範場域，舉辦「機器人與無人機產業創新論壇」，聚焦從關鍵零組件到應用系統的研發與商業布局。

台南市長黃偉哲、工研院董事長吳政忠與院長劉文雄出席，宣布以「大南方」為核心，整合沙崙智慧綠能科學城與嘉義－屏東S廊帶，打造機器人與無人機產業鏈與示範場域，加速技術落地與產業升級，為我國進軍國際市場奠定基礎。

吳政忠指出，機器人與無人機是全球產業升級的重要動能。工研院深耕關鍵零組件、感測模組與邊緣AI技術，並透過跨域整合，建立「非紅供應鏈」。在台南舉辦論壇，也是響應政府在南台灣推動智慧機器人基地與無人機國家隊的政策，攜手在地產業共築具國際競爭力的生態系。

工研院院長劉文雄表示，工研院訂定「三晶二軟」藍圖，自主研發晶片與軟體，與國際夥伴合作推動關鍵模組在地化，推動技術落地與產業升級。

台南市長黃偉哲強調，台南將成為AI與機器人研發重鎮，與南科形成完整的生態系。南科四期沙崙生態科學園區計畫已獲核准，未來預計創造3.5萬個就業機會，年產值可達2.2兆元。

「機器人與無人機產業特展」與論壇同步登場，展出工研院與產業夥伴的最新成果，涵蓋從關鍵零組件到醫療、製造、物流與智慧城市等多元應用。亮點包括工研院研發「雞舍管理巡檢機器人」，使用國產晶片的農業自主移動載具，可即時蒐集雞隻影像與熱成像資料，協助經營者做巡檢與健康監測；以及福寶科技的穿戴式外骨骼機器人、盟立集團（2464）的智慧製造方案、璿元科技的長程電動無人機、誼卡科技的數位工程驗證及凌群電腦的AI雲端管理平台等。

工研院宣布在台南六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，將聚焦智慧工廠自動化、醫療、餐飲、物流及巡檢四大應用場域，並吸引國際新創與在地業者進駐，為南台灣建立完整供應鏈，加速與國際接軌。