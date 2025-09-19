保利龍海廢變身招財貓！台灣技術能量在日本循環經濟展超吸睛

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
伸仁紡織在參展現場向日本民眾介紹由廢棄漁網改質再造而成的海洋擦手巾。圖／海委會提供
伸仁紡織在參展現場向日本民眾介紹由廢棄漁網改質再造而成的海洋擦手巾。圖／海委會提供

海洋委員會主委管碧玲倡議成立「印太區域海廢合作平台」，整合產官學界組成海廢再生聯盟，回收漁網、塑膠與廢材再製成衣物、建材與生活用品，近日前進日本最大循環經濟展呈現台灣在海廢利用的技術能量，最吸睛的是將保麗龍變身為招財貓，讓日本觀展民眾驚呼「斯勾以」。

管碧玲今年率9家廠商組成「台灣海廢再生聯盟」（Taiwan Ocean Circular Hub），前進日本千葉縣循環經濟展，她說，台灣此次參展不僅是技術展現，更是誠摯邀請各國共築海洋永續。

此次在日本千葉的循環經濟展，超過500家企業齊聚，台灣「海廢再生聯盟」，建構的回收、再製、設計到行銷的完整循環模式，廣獲關注。

台灣館參展業者多元創新，像遠東新世紀即推出全球領先的海廢聚酯纖維；伸仁紡織將廢棄漁網轉化為高性能布料與西裝；品卓企業把海廢塑膠化身美感設計；富勝紡織展示全回收機能布料；福懋興業則以再生漁網，成功進軍國際供應鏈。

綠色生活領域也令人驚豔，詠麗生化與仲潔生技推出海洋友善防曬與清潔品；豐溢綠能以海廢塑膠製作建材；高昌貿易則將升級再造理念導入家居用品，「點睛設計」則以回收的保麗龍，打造成「招財貓扭蛋」，博得日本觀展民眾熱烈迴響。

管碧玲說，海洋永續仰賴行動與信念，透過國內強化與國際推動「內外雙軌」，將海廢再利用的技術能量編織為藍色經濟的新網絡。每件再生布料、設計品或日常用品，都見證海廢轉化為守護海洋的力量。

海委會指出，日本環境省、東京都環境局這次都專程參訪臺灣館，對台灣技術深感興趣。海委會也舉辦「台灣循環焦點分享會」與「台日藍色循環產業媒合會」，部分業者已表達後續合作意向。

海委會主委管碧玲(中）在台北跨海慰勉赴日參展廠商，伸仁紡織董事長白燦榮（右）及富勝紡織董事長柯漢哲（左）陪同。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲(中）在台北跨海慰勉赴日參展廠商，伸仁紡織董事長白燦榮（右）及富勝紡織董事長柯漢哲（左）陪同。圖／海洋委員會提供

日本 管碧玲

延伸閱讀

日本東京推官方姻緣APP一年 撮合近300對情侶

天皇慶生酒會…陸欲逐台灣代表遭拒 日本駐丹麥使館：邀誰是我們決定

「斑馬牛驅蟲叮咬」研究 日本團隊獲搞笑諾貝爾生物學獎

管碧玲譴責中國漁船越界毒魚 籲依循海洋公約

相關新聞

影／君悅酒店35周年 韓國瑜蔣萬安到場致意

1990開幕至今，台北君悅酒店即將於9月21日迎來35周年，晚間舉行慶祝晚會，立法院院長韓國瑜、台北市市長蔣萬安皆到場致...

保利龍海廢變身招財貓！台灣技術能量在日本循環經濟展超吸睛

海洋委員會主委管碧玲倡議成立「印太區域海廢合作平台」，整合產官學界組成海廢再生聯盟，回收漁網、塑膠與廢材再製成衣物、建材...

看好台灣國際觀光潛力 睽違13年千禧酒店在台再拓點

千禧酒店及度假村（MHR）首席商務長普拉卡希（Saurabh Prakash）訪台，他看好台灣有韌性，在商務和休閒旅遊都...

國科會催動健康照護AI化 護理叮嚀即時彙整翻譯

大南方新矽谷智慧雨林產業創生計畫，今年目標推廣智慧餐飲與健康照護產業導入AI應用。坐落於台南市的悠然山莊安養中心獲得政府...

KYMCO光陽集團正式宣布 徐文元升任總經理

光陽集團正式宣布，長期深耕研發與製造管理的研發中心副總經理 徐文元 先生，即日起升任光陽集團總經理。這也是柯俊斌在接掌光...

北市議會舊址地上權案爆詐貸 海悅5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉嫌利用台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮等標案，向多家銀行詐貸5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。