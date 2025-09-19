保利龍海廢變身招財貓！台灣技術能量在日本循環經濟展超吸睛

海洋委員會主委管碧玲倡議成立「印太區域海廢合作平台」，整合產官學界組成海廢再生聯盟，回收漁網、塑膠與廢材再製成衣物、建材與生活用品，近日前進日本最大循環經濟展呈現台灣在海廢利用的技術能量，最吸睛的是將保麗龍變身為招財貓，讓日本觀展民眾驚呼「斯勾以」。

管碧玲今年率9家廠商組成「台灣海廢再生聯盟」（Taiwan Ocean Circular Hub），前進日本千葉縣循環經濟展，她說，台灣此次參展不僅是技術展現，更是誠摯邀請各國共築海洋永續。

此次在日本千葉的循環經濟展，超過500家企業齊聚，台灣「海廢再生聯盟」，建構的回收、再製、設計到行銷的完整循環模式，廣獲關注。

台灣館參展業者多元創新，像遠東新世紀即推出全球領先的海廢聚酯纖維；伸仁紡織將廢棄漁網轉化為高性能布料與西裝；品卓企業把海廢塑膠化身美感設計；富勝紡織展示全回收機能布料；福懋興業則以再生漁網，成功進軍國際供應鏈。

綠色生活領域也令人驚豔，詠麗生化與仲潔生技推出海洋友善防曬與清潔品；豐溢綠能以海廢塑膠製作建材；高昌貿易則將升級再造理念導入家居用品，「點睛設計」則以回收的保麗龍，打造成「招財貓扭蛋」，博得日本觀展民眾熱烈迴響。

管碧玲說，海洋永續仰賴行動與信念，透過國內強化與國際推動「內外雙軌」，將海廢再利用的技術能量編織為藍色經濟的新網絡。每件再生布料、設計品或日常用品，都見證海廢轉化為守護海洋的力量。