中華車七人座新車 百萬有找

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

響應《貨物稅條例》修正案通過，新購汽車2,000cc以下減徵5萬元，中華車（2204）旗下MG品牌昨（19）日率先宣布，全新正七人座MPV G50 PLUS正式上市，加上汰舊換新價成為國內唯一百萬元以內的MPV，相較於目前市場上其他競爭廠牌，價格一口氣少了超過20萬元，成為下半年車市重磅級新車款。

產業界分析，台灣車市最低迷的半年即將結束，在貨物稅修正案通過、民俗月即將結束時，各家車廠也將積極發表新車款搶市，包括奧迪A6 e-tron、福斯汽車頂級商務用車Caravelle，KIA將宣布全台首座Kia Select原廠精選中古車服務據點，Carnival八人座也將正式上市，為下半年的車市旺季展開序曲。

此外，MG針對旗下休旅雙雄HS、ZS也下調成交價，新增更親民的ZS 1.5L心動版，加上響應《貨物稅條例》修正條文正式上路，全車系皆享最高10萬元優惠，全面啟動品牌產品攻勢，其中HS車系最低79.9萬元起、ZS車系最低59.9萬元起。

