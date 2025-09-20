歐洲工具機展 122家業者搶單

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球規模最大的「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」，將於9月22日起一連五天在德國漢諾威登場，面對美國對等關稅與匯率波動挑戰，經濟部與機械公會積極研議對策，希望以EMO展作為突破口，台灣廠商由機械公會領軍，總計有122家業者參展，全力搶單。

機械公會理事長莊大立表示，受到全球工具機產業不景氣影響，雖然整體參展家數較上屆略減，但台灣仍為非歐洲國家中排名第二，參展廠商包括上銀（2049）、程泰、高鋒、瀧澤科、台中精機等，持續展現台灣金屬加工業者在智慧製造領域的競爭力。

機械公會統計，台灣工具機出口已連兩年雙位數下滑，而今年上半年出口值10.12億美元、年減5.8%，反映全球景氣疲弱與匯率競爭壓力。

