瀧澤科奪大單…無薪假喊停 程泰航太加工機械也有斬獲

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
因接獲國外科技大廠大單，工具機大廠瀧澤科（6609）取消無薪假、恢復正常開工了。瀧澤科昨（19）日宣布，即日起取消無薪假，恢復正常工作日程，主因近日接獲國外科技大廠走心式車床大單，員工正加緊趕工出貨，目前訂單能見度已至明年首季。

瀧澤科今年8月中旬公告，自8月22日起每周五「鼓勵員工集中排休（做四休三）」，緊接著百德機械、程泰集團也都陸續啟動做四休三的無薪假；不過，百德隨後說，由於客戶訂單調整，已恢復正常工作日程，瀧澤科則是第二家提前結束無薪假的工具機廠。

程泰集團會長楊德華表示，最近也接到國內航太零件加工大廠20台雙主軸、雙刀塔加自動化的車銑複合機，金額約1億元，集團最近趁著EMO展前到西班牙、英國、德國拜訪客戶，陸續接到瑞士、德國五軸車銑複合機、走心式車床及磨床等合計近7,000萬元訂單，不無小補。

楊德華說，市場狀況還不明朗，預計實施三個月的無薪假，還不打算取消，未來也會視接單狀況作滾動式調整。程泰集團目前累計在手訂單逾18億元，其中程泰約8億元、亞崴10億。

瀧澤科原訂自8月22日起，每周五集中排休，預計實施三個月。換言之，這項措施僅實施四周即告取消。而除了工具機接獲大單，大陸廠生產線也滿載之外，印刷電路板（PCB）精密鑽孔設備的訂單，近期亦明顯增溫。

據了解，瀧澤科此次接獲的訂單，主要應用於冷卻系統零件加工所需，能見度看到明年第1季。瀧澤科藉此也打入國際大廠供應鏈。

