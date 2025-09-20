運價連三黑 美西線跌逾30%

運價指數昨（19）日出爐連三周下跌，北美線跌幅加重，美西線跌幅逾三成，下跌30.97%，跌破2,000美元關卡；美東線跌幅也逾兩成，跌破3,000美元關卡；物流業者分析，北美線運價已跌到航商成本附近，觀察航商是否加大減艙動作，成為運價止跌的重要關鍵。

根據最新一期出爐運價，因為四大航線全面重挫，拖累最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數，下跌199.99點至1,198.21點，周跌幅14.3%；尤其北美線反彈止步，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,636美元，較前一期下跌734美元，跌幅達30.97%；遠東到美東運價每FEU達2,557美元，較前一期下跌750美元，跌幅22.68%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,052美元，較前一期下跌102美元，周跌幅8.84%；遠東到地中海運價每TEU達1,638美元，較前一期下跌100美元，周跌幅5.75%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲2美元，漲幅0.47%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都較前一周持平。

國內的物流業者指出，大陸即將進入十一長假，大陸工廠都選擇觀望不出，即便東南亞市場貨量不差，短期內無法立即補足中國大陸的市場變動，拖累運價持續下探；依照目前報價，美西、美東及歐洲線恐已賠錢，航商對於減班的動作有可能會加大。

另外，歐洲市場一直是大型船舶在服務，目前市場出貨量情況下，運價很難反彈，造成價格下滑；10月中後歐洲線進入簽約時間，航商對於市場供、需會更注意，歐洲線的運價應有望開始走穩反彈。