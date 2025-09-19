看好台灣國際觀光潛力 睽違13年千禧酒店在台再拓點

千禧酒店及度假村（MHR）首席商務長普拉卡希（Saurabh Prakash）訪台，他看好台灣有韌性，在商務和休閒旅遊都具高度潛力，尤其又以台灣美食與自然風光最吸引國際旅客。繼2012年台中千禧酒店後，睽違13年啟動管理合作案，將在北部推度假型飯店。

台北君悅酒店業主為新加坡豐隆集團，豐隆集團旗下也有千禧酒店集團，千禧酒店及度假村（MHR）代理營運長兼首席商務長普拉卡希（Saurabh Prakash）近期來台北君悅酒店參與活動，他擁有逾20年國際酒店業經驗，擅長商業營運、數位轉型與品牌成長策略，今天接受台灣媒體訪問。

千禧國際酒店及度假村從位於新加坡的飯店起步，30年後在全球80個區域拓展約150多家據點，包括倫敦與紐約，也在2012年插旗台中千禧酒店。

普拉卡希受訪時表示，早期集團以重資產方式跨入飯店業，現有各種合作方式，包括協助業主營運管理或是特許經營，他看好台灣市場非常有潛力，將加速擴大市場占有率。

MHR台灣區總經理闞耀榮表示，繼台北君悅之後，集團在台灣本來有多次投資機會，但都剛好遇到疫情和特殊狀況未成功，差「臨門一腳」，繼2012年開設台中千禧酒店之後，睽違13年後近期將在台灣再度拓點，在北部開出度假村Resort管理合作案，目前已與業主簽訂合作備忘錄（MOU），2、3年內會開業。

針對台灣觀光市場，普拉卡希表示，台灣很有韌性，在商務和休閒旅遊都很有潛力，希望在台灣有更多發展，而台灣對國外觀光客來說，最有魅力的地方，第一是食物，例如鳳梨酥很有名；第二則是自然風光，台灣是很現代的城市，又被自然風光包圍，這點很獨特，對國際觀光客來說很有吸引力；至於商務旅遊，他也認為台北對國際性會議來說非常方便。

此外，有關台灣國旅房價被抨擊太貴，普拉卡希與MHR團隊認為，房價和市場供需有關，和紐約相比台灣就便宜多了，且台灣平均房價可能比疫情前水準還更低一點，但台灣開發、經營成本都很高，這是必須要顧慮的部分。

2024年MHR營收超過9.6億英鎊，較前一年成長6%，在全球成長最強勁的區域包括紐約、倫敦、新加坡等有重點酒店的據點。