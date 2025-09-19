聽新聞
KYMCO光陽集團正式宣布 徐文元升任總經理
光陽集團正式宣布，長期深耕研發與製造管理的研發中心副總經理 徐文元 先生，即日起升任光陽集團總經理。這也是柯俊斌在接掌光陽集團之後，首次重大的人事任命。
光陽公司董事長柯俊斌指出，目前光陽的推進重點是新產品及生產品質的推動。徐文元的研發與製造經驗正可以滿足光陽的需求，協助光陽在新產品與品質提昇有更好的表現。
柯俊斌在上任後，將目標設定為銷售重返龍頭第一寶座，首先推「4年加倍保固」用技術x保固回饋市場，同步拉高銷售量，其次，組織架構調整，強化研發及行銷策略，第三推出全面加薪留才政策。未來光陽藉由新產品與通路強化，逐步提升銷售，目標在明年重返市占率三成。
光陽集團指出，徐文元畢業於中央大學機械工程研究所碩士，自加入KYMCO以來，歷練研發中心、生產中心及國際製造管理等關鍵職務，展現跨領域的領導力與深厚技術專長。此次升任，徐文元總經理將以創新研發為核心、以製造品質為根基，持續強化光陽在技術突破與全球競爭力的發展動能，為KYMCO國內外開創嶄新篇章。
