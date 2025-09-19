快訊

KYMCO光陽集團正式宣布 徐文元升任總經理

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
光陽集團新任總經理徐文元。光陽／提供
光陽集團正式宣布，長期深耕研發與製造管理的研發中心副總經理 徐文元 先生，即日起升任光陽集團總經理。這也是柯俊斌在接掌光陽集團之後，首次重大的人事任命。

光陽公司董事長柯俊斌指出，目前光陽的推進重點是新產品及生產品質的推動。徐文元的研發與製造經驗正可以滿足光陽的需求，協助光陽在新產品與品質提昇有更好的表現。

柯俊斌在上任後，將目標設定為銷售重返龍頭第一寶座，首先推「4年加倍保固」用技術x保固回饋市場，同步拉高銷售量，其次，組織架構調整，強化研發及行銷策略，第三推出全面加薪留才政策。未來光陽藉由新產品與通路強化，逐步提升銷售，目標在明年重返市占率三成。

光陽集團指出，徐文元畢業於中央大學機械工程研究所碩士，自加入KYMCO以來，歷練研發中心、生產中心及國際製造管理等關鍵職務，展現跨領域的領導力與深厚技術專長。此次升任，徐文元總經理將以創新研發為核心、以製造品質為根基，持續強化光陽在技術突破與全球競爭力的發展動能，為KYMCO國內外開創嶄新篇章。

光陽 總經理

相關新聞

臺灣企銀主辦亞果遊艇20.2億元聯貸 今日舉辦聯貸典禮

臺灣企銀統籌主辦亞果遊艇（7566）7年期20.2億元聯合授信案，於9月4日成功完成聯貸簽約，19日舉辦聯貸典禮，儀式由...

您的謄本防窺片已上線！信義房屋為客戶升級個資防護力

詐騙事件頻傳，民眾不堪其擾。其中，現行「第二類謄本」是任何人均可到地政事務所申請查閱，且如未特別辦理個資隱匿，民眾戶籍地...

光陽集團正式宣布，長期深耕研發與製造管理的研發中心副總經理 徐文元 先生，即日起升任光陽集團總經理。這也是柯俊斌在接掌光...

北市議會舊址地上權案爆詐貸 海悅5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉嫌利用台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮等標案，向多家銀行詐貸5億元，...

義大開發大突破 全年營收目標邁向50億元大關、同步推升獲利成長

義大開發今年營收可望突破50億元大關，成本控管同步推升獲利成長，主因在於購物中心、主題樂園、飯店、醫院、教育「一條龍服務...

臺灣企銀主辦亞果遊艇新臺幣20.2億元聯貸

臺灣企銀統籌主辦亞果遊艇（7566）開發股份有限公司（以下簡稱亞果遊艇）7年期新臺幣20.2億元聯合授信案，於9月4日成...

