國科會催動健康照護AI化 護理叮嚀即時彙整翻譯

中央社／ 台南19日電

大南方新矽谷智慧雨林產業創生計畫，今年目標推廣智慧餐飲與健康照護產業導入AI應用。坐落於台南市的悠然山莊安養中心獲得政府補助示範案例，安養中心透過導入非接觸式生理監測、智慧醫護語音平台及危險姿勢偵測等系統，減輕長照人力不足及紀錄繁瑣挑戰。

為推動人工智慧（AI）走入百工百業，國科會提出大南方新矽谷推動方案，其中，智慧雨林產業創生計畫部分，今年優先推動智慧餐飲、健康照護產業。自115至118年，由經濟部、國科會、數發部、教育部等多部會執行中長程個案計畫，包含智慧農畜牧 、智慧零售、智慧製造等。

悠然山莊安養中心、方鼎資訊與高雄科技大學三方合作導入AI技術，包括FaceHeart、醫錄通以及危險姿勢偵測系統ToFEye。

方鼎資訊說明，FaceHeart為非接觸式生理監測，系統運用影像辨識及紅外線技術，當手機或平板鏡頭對向臉部，就可以測出血壓、心跳等生理狀態。

悠然山莊安養中心執行長蔡蕙鞠表示，有些住民對於一天多次生理量測，配合度較低，因此採用非接觸式的系統量測，工作人員能和住民聊天、轉移其注意力，有助於量測。

第2項為醫錄通，方鼎資訊表示，護理人員口述談照護狀況，系統能做出摘要，特別是機構有外籍照顧員，系統還能把文字翻譯成越南文及印尼文等，方便溝通。

至於危險姿勢偵測系統ToFEye，則是方鼎資訊與高雄科技大學共同研發合作，該系統安置於機構內浴廁，當偵測到有人跌倒或有異常動作，如久坐馬桶、久留浴廁，就會立刻通知相關人員。

高科大電子工程系教授張萬榮強調，系統採去識別化，資料不上傳雲端，保護民眾隱私。

方鼎資訊表示，這些系統已在台南、高雄、屏東多個機構上線，並與核心醫療資訊系統串接，未來可進一步發展早期預警與AI預測。

數位發展部數位產業署組長施偉仁表示，透過智慧雨林照護計畫，攜手業者與學界共同打造健康照護解方，數發部將進一步整合，希望讓科技照顧案例擴散到其他場域。

