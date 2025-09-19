北市議會舊址地上權案爆詐貸 海悅5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉嫌利用台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮等標案，向多家銀行詐貸5億元，遭台北地檢署搜索約談。海悅國際今天發出五點聲明表示，此為金毓泰前經營團隊之行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。

一、「台北市議會舊址地上權」開發案，為2017年豪昱營造、互立機電邀請海悅合資成立金毓泰公司所標得，期間因豪昱營造、互立機電財務問題導致開發案停滯，為使開發得以進行，海悅於2020年9月以公開拍賣方式，取得金毓泰多數股權，並依據公司法第173條正式取得金毓泰經營主導權，持續推動北市議會舊址地上開發案。

二、2021年海悅取得過半股權後，金毓泰進行董監事改選，由海悅帶領新經營團隊加速「台北舊市議會」50年地上權開發案，規劃符合區域市場最合適的產品，期許打造高端收益型不動產，成為公司中長期穩健的營運成長動能，且同時兼顧城市美化，實踐永續友善環境。

三、新經營團隊接手後，經透過與前經營團隊往來之相關金融機構調閱相關金流及資料後發現，豪昱營造與互立機電因財務問題甚而挪用公司資金，此係歸責金毓泰前經營者，因此2021年海悅為捍衛股東權益，即遵循法律途徑，向前經營者進行求償，截至2024年由金毓泰前經營團隊依法賠償2.13億元，其餘未和解的被告經民事判決確定後，公司持續依法律途徑積極處理中。

四、2023年由海悅主導經營之金毓泰，在委請土銀&兆豐統籌聯貸案，並函文台北市政府，已正式取得籌組台北市議會舊址重建大型地上權開發聯貸案的許可，該案亦已獲得都市審議完執照的申請作業，並取得建築執照。

五、「最好的位置，留下最美的風景。」該地上權開發案攜手福清營造，連同舊市議會旁BD區開發案進行，且BD區將於2026年滿租啟動營運，海悅子公司金毓泰預計於2027年打造完成頂辦大樓，並持續推動ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，打造「海悅國際大樓」成為台灣新建雙白金永續建築，進而吸引國際性企業青睞進駐，華麗轉身成為台北市西區的指標性地標。