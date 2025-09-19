義大開發大突破 全年營收目標邁向50億元大關、同步推升獲利成長

義大開發今年營收可望突破50億元大關，成本控管同步推升獲利成長，主因在於購物中心、主題樂園、飯店、醫院、教育「一條龍服務」策略奏效。

國外購物中心與日系OUTLET大舉來台設點，台灣零售市場進入戰國時代，各家摩拳擦掌，競爭日益激烈。

義大開發總經理王香完19日指出，義大集團旗下購物中心、主題樂園、飯店、醫療事業體、教育事業體所提供的「一條龍服務」綜效優勢完全發揮，帶動義大開發今(2025)年營收可望突破50億元大關。

王香完指出，國外購物中心與日系OUTLET大舉來台設點，外資商場憑藉強大品牌招攬力、國際形象與跨區域客源，讓消費者對品牌多樣性、購物體驗、交通便利性有了更高要求，不僅重視「買什麼」，更在乎「怎麼買」、「在哪裡買」以及整體休閒體驗，同時也加劇了價格與品牌分布的競爭壓力，部分商場甚至面臨品牌重組或租戶淘汰挑戰。

面對這樣的情勢，義大開發採取明確定位與區隔化經營，以全台首創的「品牌直營」Outlet模式打造獨家「Luxury Mall」與「紐約新時區」，匯集歐洲直送精品與美式潮流品牌，提供全年2折起的高CP值購物體驗；同時結合主題樂園、購物、餐飲、住宿，讓購物升級為一站式休閒娛樂旅遊行程。

此外，再透過AI 5G智能客服與數位化服務提升顧客體驗，並優化交通接駁與導入ESG永續措施，從差異化體驗、智慧化服務與綠色經營三大面向，持續鞏固義大在零售市場的競爭力。

王香完表示，義大開發去年營收已有48億元水準，今年截至8月底已達33.3億元，而隨著周年慶與跨年活動推動，全年營收可望突破50億元大關，成長動能向上態勢明顯，同時，所推出的節能與數位化措施，也持續降低人力與營運成本，對獲利推升力道更為明顯。

王香完認為，義大世界擁有購物廣場、主題樂園、飯店與醫院等多元業態，具備發展「一條龍服務」獨特優勢，未來可透過交叉業務導流，將遊樂園與購物廣場的來客延伸至飯店住宿、餐飲及醫療服務，並在大型活動或節慶促銷期間推出「住宿+遊樂+購物+餐飲」套票與優惠。