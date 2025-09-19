臺灣企銀統籌主辦亞果遊艇（7566）開發股份有限公司（以下簡稱亞果遊艇）7年期新臺幣20.2億元聯合授信案，於9月4日成功完成聯貸簽約，19日舉辦聯貸典禮，儀式由臺灣企銀董事長李嘉祥及亞果遊艇董事長侯佑霖共同主持。

此次聯貸案由臺灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行、第一銀行共同主辦，另有農業金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、安泰銀行（2849）及合作金庫等7家金融機構共組授信銀行團，最終以20.2億元完成簽約。聯貸資金將支應亞果遊艇位於台南安平港的第三期渡假酒店開發所需資金暨充實中期營運資金。

亞果遊艇致力提供完善且創新的遊艇產業服務鏈，目前為臺灣唯一同時擁有國際級遊艇碼頭、專屬會所和完整遊艇船隊的遊艇俱樂部，此次渡假酒店開發計畫已取得新加坡高端渡假的悅榕集團品牌授權，計畫打造台灣首座遊艇港飯店，整體規劃包括碼頭精品活動、岸上餐廳、渡假公寓式酒店與國際級飯店經營，將成為台南最具代表性的建築之一，可望帶動台灣整體觀光發展。

亞果遊艇表示，台灣擁有綿延廣闊的海岸線與壯麗的沿岸風景，且國人生活水平及人均所得持續成長，具備發展豪華遊艇市場的理想條件，相關產業鏈商機龐大，亞果遊艇將持續提升公司經營績效及增進股東價值，同時秉持對ESG的重視，申請國際EarthCheck永續旅遊認證，落實永續發展理念。

臺灣企銀憑藉專業金融能力及豐富經驗，為客戶提供客製化的聯貸規劃，支持企業發展不遺餘力。臺灣企銀同時積極響應政府政策，提供「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」及「永續連結貸款」等多樣化綠色金融工具，協助企業規劃減碳轉型融資方案，發揮金融業正向影響力，引領供應鏈及客戶落實ESG永續發展理念，未來將持續作為各產業堅實的金融後盾，攜手客戶實現穩健經營與永續共榮的目標。