台灣中油煉製事業部捐贈再生電腦 助學童跨越數位鴻溝

在數位科技迅速發展的時代，學校的電腦設備更新速度也成為一大挑戰。為了支持校園數位教學、同時落實永續環保理念，台灣中油煉製事業部19日舉辦「愛心電腦捐贈活動」，向五林國小、楠梓國小共捐贈了50台再生高效能電腦，為學童們打造一個更現代、更環保的數位學習環境。

在捐贈儀式上，中油煉製事業部資訊室陳勝義主任充滿熱情地表示：「我們深信，教育是社會進步的基石，而科技，則是引領教育邁向未來的關鍵引擎。許多學校面臨電腦設備老舊的困境，這不僅是硬體上的不足，更可能剝奪了孩子們平等學習程式設計、AI 應用等未來技能的機會。因此，這批電腦不只是物資的捐贈，它更是我們對孩子們的一份承諾，我們會持續與校方攜手，共同為他們鋪設一條通往數位世界的道路，讓他們都能在科技的浪潮中，找到屬於自己的舞台。」

楠梓國小鍾榮茂校長對中油的支持表示感謝，也表示該校班級教學電腦皆為電腦教室更新案汰換下來的老舊電腦，至今使用已達10至20年不等，不但效能不佳，且經常接觸不良或當機。台灣中油股份有限公司煉製事業部得知該校現場狀況後，隨即將公司汰換下來的電腦做了整理、更新，捐贈學校再生電腦含液晶螢幕共20部，嘉惠學子，不遺餘力。

五林國小林欣彥校長於致詞時表示，由於學校平時採購電腦的預算有限，中油公司煉製事業部捐贈的電腦對學校而言，具有極大的助益。這批電腦性能優良，不僅提升了教學資源的質量，也為學生創造更多元、活潑的學習機會。校長強調，中油公司對教育的支持不僅解決了學校實際需求，也為孩子們的學習發展注入更多動力，展現企業社會責任的正面典範。

這次的再生電腦捐贈活動不僅體現了資源的永續利用，更透過將資訊科技融入教學，紮根了行動學習的理念。此舉有助於提升學童的資訊科技素養，同時也有效降低了數位學習的落差。中油的這一行動成功創造了產業、社會和學校三方共贏的局面，為打造一個充滿感恩、生態意識和溫馨氛圍的幸福學園貢獻了力量。