山富旅遊資訊團隊於Amadeus Hackathon 2025榮獲亞軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
山富旅遊資訊團隊於 Amadeus Hackathon 2025 榮獲亞軍。黃淑惠截圖
山富旅遊資訊團隊於國際舞台發光，榮獲Amadeus Trav-Tech Hackathon 2025第二名佳績。

山富旅遊資訊部團隊，憑藉其創新的「RABBIT - Richmond Automated Business Booking Intelligence Tool」商務差旅AI解決方案，於2025年9月15日至16日在泰國曼谷舉行的 Amadeus Trav-Tech Hackathon 2025 黑客松競賽中，從來自亞太區11組的頂尖隊伍中脫穎而出，勇奪亞軍，展現了山富旅遊在旅遊科技領域的卓越實力與創新精神。

山富董事長陳國森分析，關於競賽，Amadeus Trav-Tech Hackathon 是由全球旅遊科技領導者 Amadeus 及AI科技巨擘 Google 聯合主辦的年度盛事，旨在匯集亞太地區的旅遊及科技人才，共同探索及打造旅遊產業的未來。

今年的競賽於泰國曼谷盛大舉行，由Amadeus邀請亞太區共11組菁英團隊參賽，競爭相當激烈。

面對商務差旅市場的快速增長，以及目前高達80%的差旅需求仍依賴傳統線下郵件及電話處理的行業痛點 ，山富旅遊團隊提出了名為「RABBIT」的AI解決方案。此方案旨在透過尖端技術，解決商務差旅預訂流程中效率不彰、資訊破碎化及人為錯誤風險等問題 。

「RABBIT」的核心功能及技術亮點如下：

AI 信件自動讀取與意圖分析：採用 Google Gemini 技術，能自動解析客戶信件中的旅行需求，精準辨識如日期、地點、艙等、航空公司偏好等顯性需求，更能透過獨家演算法，解讀如「希望非紅眼航班」、「轉機時間偏好」等隱性需求 。

智慧航班篩選與即時報價，整合 Amadeus API 的即時航班數據，結合山富旅遊的智能演算法，為客戶篩選出最佳行程、最優價格、最快航程等至多三種個人化選項，並提供即時報價 。

一站式智慧訂位與簽證輔助：客戶僅需透過電子郵件即可一鍵完成訂位及開票流程，大幅降低人工作業時間 。

系統更能利用 Gemini 及 Google 搜尋，即時查詢旅客所需的最新簽證資訊，並推薦山富的簽證服務，創造加值營收機會 。

全天候自動化服務：將平均 1.5 小時的首次回覆時間，縮短至 1.5 分鐘，實現了 24 小時全天候、分鐘級的即時回應，極大程度地提升了客戶體驗及作業效率 。

山富旅遊已經有推出領先的企業差旅解決方案，提供線上以及線下無縫整合的商務差旅管理服務，已經有許多企業因為想要提升公司的競爭力、成本管控、員工福利、以及ESG公司治理而採用山富旅遊的企業差旅解決方案。團隊的未來願景是將「RABBIT」打造為一個更完善的商務旅行生態系統，透過 AI 代理技術，重塑企業差旅管理，為客戶提供更無縫、智能且高效的服務。

山富旅遊資訊團隊接受Amadeus大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁錢志龍頒獎，山富旅遊資訊團隊榮獲2025年Amadeus黑客松亞軍。

AI 簽證 Google

