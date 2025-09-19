SkySails與緯創旗下智帆風能深化合作 加速高空發電技術研發

全球高空風能領導者SkySails Power GmbH與緯創（3231）旗下智帆風能（AiSails）宣布雙方將深化在風箏式高空發電技術的策略合作，並於多項應用中導入人工智慧。繼台灣首座位於鹿港的高空風能（Airborne Wind Energy, AWE）發電場成功試飛後，下一階段目標將進軍亞太市場。

SkySails與智帆風能19日於台北舉行的「如何共創高空風能新未來」研討會中，雙方正式宣布合作計畫。包括宏碁（2353）與智帆創辦人施振榮、智帆董事長黃俊東、SkySails創辦人暨執行長Stephan Wrage，以及SkySails技術長Philipp Schuette共同探討這項技術在台灣、亞洲及國際市場的機會與前景。

SkySails憑藉其創新的風箏式高空風力發電技術，能捕捉高空中更強勁的風能，該高度的風速與能量潛力遠高於地面。透過結合先進材料、軟體及自動控制系統，該技術可減少多達90%的材料用量，同時每年可達到高達5,000小時的滿載發電。

對台灣而言，這項合作別具意義：目前已安裝一套SkySails高空風能系統，第二套也即將到位。這些計畫顯示，創新不僅能帶來能源安全與減碳的新視角，還能創造經濟機會。

「能源是全球最大的市場，」施振榮表示，「透過我們對高空發電的承諾，我們正在開拓這個市場中幾乎尚未被利用的潛能，為全球創造能源安全與自主。」

根據報導，亞太再生能源市場正以每年8.9%的速度快速增長，預估至2033年，高空風能將成為該地區一股重要的新興力量。憑藉完整的技術與製造供應鏈，台灣有望成為高空風能系統（AWE）的強國，並建立領先的產業生態系。

透過SkySails、智帆與緯創的深化合作，德國專業技術與台灣在系統整合與製造方面的優勢相結合。這一策略夥伴關係將加速AWE技術的在地化與量產，同時積極推進全球市場布局。

「我們期待台灣從能源進口國轉型為能源技術輸出國，」施振榮指出，並期盼更多產業夥伴加入推動亞洲能源轉型的行列。「透過創新技術，我們能夠驅動永續未來，而高空風能正成為這場轉型的關鍵引擎。」

「有了智帆風能，我們找到了一位與我們共享願景的策略夥伴，」Stephan Wrage表示，「我們將攜手開啟新一代面向未來的能源——可擴展、智慧化，並真正全球化。高空風能是突破傳統再生能源極限的關鍵。」

高空風能代表著潔淨、分散式發電的下一個層級。SkySails與智帆風能的策略合作重點在於技術開發、人工智慧以及產業化。

人工智慧將成為決定性因素：透過機器學習與先進AI，系統能藉由自我學習的優化與預測控制，顯著提升效率、安全性與獲利能力。SkySails的系統可在為資料中心或其他高耗能設施提供再生電力方面發揮關鍵作用。這正是「綠色 AI」的實現—分散式、永續且自主。