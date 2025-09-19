房市信用管制影響有多大？一表看七都重災區 新竹縣市大減56％

第七波信用管制措施滿一年，房市風向明顯轉變，永慶房產集團根據最新的實價登錄資料，比較政策前後各11個月的交易量，與信用管制前相比，受到第七波信用管制後，七都交易量大幅下滑，皆有四成以上減幅，其中以台中、新竹量縮情況最為明顯。

新竹縣市從政策實施前的6,695件大幅縮減至2,919件，減幅高達56.4%，為七都之最。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市近年受惠竹科帶動，區域推案活絡，也因此交易量持續走高。然而由於高收入人口聚集，推升新竹縣市房價走高，在信用管制政策後，高價產品貸款難度加大，對於購屋貸款也形成壓力，在房價高昂、貸款困難的情況下，交易量也出現明顯下跌。

台中市則由20,369件降至9,479件，跌破萬件門檻，跌幅亦達53.5%。陳金萍表示，台中市近幾年規劃多個重劃區，區域釋出大量推案，也成功帶動買盤升溫。不過，由於信用管制實施，房屋貸款趨嚴、自備款門檻提高，從而衝擊市場買盤，加上部分區域的公共、交通建設不比北部完善，剛需缺乏支撐，也因此量縮壓力較大。

除了新竹與台中，北部三都的交易量減幅也不小，直逼五成。其中又以桃園市跌幅最高，從政策實施前的17,250件減至8,651件，減幅達49.8%；新北市則由26,670件縮減至13,528件，減少49.3%；台北市亦從11,950件下滑至6,127件，減幅為48.7%。

陳金萍表示，雙北地區住宅總價較高，而隨著信用管制政策上路，貸款審核趨嚴、自備款要求提高，購屋者需承擔較大的總價與房貸壓力，同時買方貸款條件也容易受限，因此市場普遍採取觀望態度，致使成交量大幅減少。

桃園市雖地理位置較為外圍，但近年受機場捷運、重劃區及新興建設，吸引了不少首購及來往雙北的通勤族。不過，隨著信用管制實施，交易動能也出現明顯壓抑，因此交易量縮減幅度也十分明顯。

南二都方面，台南市由8,812件降至5,029件，減幅42.9%；高雄市從15,908件降至8,569件，跌幅46.1%。陳金萍指出，南部相較北部購屋門檻較低，因此量縮幅度相對較緩，但信用管制政策仍對市場造成明顯衝擊。