臺灣企銀主辦亞果遊艇20.2億元聯貸 今日舉辦聯貸典禮

臺灣企銀統籌主辦亞果遊艇（7566）7年期20.2億元聯合授信案，於9月4日成功完成聯貸簽約，19日舉辦聯貸典禮，儀式由臺灣企銀董事長李嘉祥及亞果遊艇董事長侯佑霖共同主持，台南市長黃偉哲蒞臨現場表示，盼推升安平港的觀光產業，吸引更多海內外旅客賞遊台南，增益觀光收入。

此次聯貸案由臺灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，獲得第一銀行、農業金庫、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、安泰銀行及合作金庫等7家銀行支持參貸，並以20.2億元完成簽約。聯貸資金將支應亞果遊艇，位於台南安平遊艇城第三期的渡假酒店，其開發所需資金暨充實中期營運資金。

亞果遊艇致力打造完善且創新的遊艇產業服務鏈，為全臺唯一同時擁有國際級遊艇碼頭、專屬會所與完整船隊的遊艇俱樂部。此次啟動之度假酒店開發計畫，將攜手新加坡高端度假品牌悅榕集團（Banyan Tree Group），共同打造全臺首座「遊艇飯店」。整體規劃涵蓋精品商店街、岸上餐飲、公寓式酒店與國際品牌酒店等複合設施，預計成為臺南新地標，並帶動臺灣觀光產業升級。

亞果遊艇董事長侯佑霖表示，亞果完成銀行團授信，象徵金融市場看好台灣海洋休憩產業。隨兩岸關係和緩、碼頭與國際飯店進駐，將以會員與泊位銷售為雙主軸，並推動環島帆船賽等活動帶動消費。短期專注穩健經營與加速還款，長期擴充超過6座碼頭、培育市場，目標服務上千名頂級海洋消費者與萬艘遊艇需求。

而台灣擁有綿延廣闊的海岸線與壯麗的沿岸風景，且國人生活水平及人均所得持續成長，具備發展豪華遊艇市場的理想條件，相關產業鏈商機龐大，亞果遊艇將持續提升公司經營績效及增進股東價值，同時秉持對ESG的重視，申請國際EarthCheck永續旅遊認證，落實永續發展理念。

台南市長黃偉哲出席致詞指出，在港務公司、企業與市府協力下，聯貸推動與新飯店落成將迎來開花結果。政府承諾持續配合，帶動多贏。

臺灣企銀憑藉專業金融能力及豐富經驗，為客戶提供客製化的聯貸規劃，支持企業發展不遺餘力。臺灣企銀同時積極響應政府政策，提供「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」及「永續連結貸款」等多樣化綠色金融工具，協助企業規劃減碳轉型融資方案，發揮金融業正向影響力，引領供應鏈及客戶落實ESG永續發展理念，未來將持續作為各產業堅實的金融後盾，攜手客戶實現穩健經營與永續共榮的目標。