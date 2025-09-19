社區共融這樣玩！信義房屋社區一家相挺 農場化身慢飛天使的田間樂園

當許多人對「社區營造」的想像仍停留在打掃街道、關懷長輩時，桃園卻有農場結合瑜伽，為慢飛天使打造獨特的活動。桃園 Yoga Farm 快樂農場負責人吳宏基與周邊教養院合作，讓院生走進田野，踩土、種地瓜，也讓志工們在陪伴中體會生命教育的深度。這項「快樂天使的校外教學」計畫，2022 至 2024 年連續三年獲得信義房屋「社區一家」個人築夢類楷模獎，成為社區共融的典範。

每到冬季，院生在志工一對一陪伴下走進農場，體驗食農教育、遊戲、唱跳與瑜伽。吳宏基回憶，回鄉務農首年因收成過剩而捐米，從此接觸社福團體；試辦活動發現，對外出不便的院生而言，農場環境安全、穩定，於是形成每年的固定合作。

吳宏基深耕瑜伽逾二十年，將調身、調息、靜心融入流程；勞動後，他帶領眾人伸展與呼吸，讓院生與志工帶著能量收工。志工是計畫要角，活動開始前接受行前訓練，認識院生的心智狀況與互動方式。曾有三芝國中的班級到場演布袋戲，表演者緊張時，一位外表看起來年紀較大的院生對她說：「姊姊加油！」讓她一時疑惑。吳宏基表示，雖外表成熟，院生多以孩童的視角看世界；這句鼓勵拉近了距離，也讓年輕志工更理解差異與同理。

團隊也以「愛心地瓜夯夯樂」走進慢飛天使教養院所，並帶著地瓜、蔬菜、音樂與瑜伽課，安排唱歌、烤地瓜、遊戲、梵文律動與呼吸練習。院生每年到了年底就會喊「要吃地瓜了」，還記得農場與志工的名字，讓團隊感動之餘，也期待持續與院生維持連結。社工回饋，院生活動後情緒更穩定、照顧負荷更輕，老師親自做呼吸也能紓壓恢復。

這樣的社區營造活動背後有「穀東」俱樂部相挺。每場夯地瓜約需百台斤地瓜，藉由穀東與農場共同募集後捐給合作機構。吳宏基解釋，農場採有機友善農法，米需自銷；「穀東」以類訂閱制認購固定穀量，出貨前現碾保證新鮮，部分款項捐作公益，農場再依總額加碼 10%。受惠院所多為平時捐米對象，檔期依各院所交通與人力調整。