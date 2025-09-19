人才、AI才是未來！勤業眾信點出企業轉型致勝關鍵

高科技產業正同時面臨銷售模式與人才結構的轉型挑戰。勤業眾信聯合會計師事務所建議，企業若要在市場快速變動中突圍，已不再只是追求營運效率，而是必須整合 AI 技術與人才資源，打造敏捷且能洞察商機的業務模式。

勤業眾信與Salesforce日前舉辦「AI 時代的關鍵佈局：人才戰略與銷售革新」研討會，活動聚焦「人才」、「治理策略」與「技術應用」三大面向，探討如何推動企業在 AI 時代掌握新成長動能。

勤業眾信科技與轉型服務執行副總經理洪吉維指出，企業若仍依循舊有模式，將難以因應 AI 與市場的雙重挑戰。未來競爭力關鍵在於「人才策略」與「數位治理」的協同進化，唯有將 AI 與數據深度整合進業務流程，並以人為本重塑文化，培養具 AI 素養與跨域能力的人才，企業才能提升決策精準度與營運彈性，進一步創造新商機。

Salesforce 臺灣總經理蘇俊熹則強調，AI 不只是工具，更是驅動企業持續成長的核心動能。透過導入數據驅動的 AI CRM 系統，企業能更精準掌握客戶需求、優化銷售流程，並賦予團隊更高的市場洞察力，建立具韌性的商業模式。

人工智慧科技基金會執行長溫怡玲補充，許多企業發現員工技能無法跟上 AI 轉型步伐，即便是相關科系碩士畢業生，也未必能達成轉型目標。她提醒，AI 轉型失敗往往不是課程不足，而是企業缺乏學習文化與流程的根本改造，必須從「重新定義成功標準」與「重塑學習場域」著手。

勤業眾信協理陳婷維指出，銷售轉型不是單純導入工具，而是心態與能力的重塑。AI 能幫助業務團隊由經驗導向轉為數據導向，例如利用預測模型與自動化流程，更有效掌握潛在客戶行為，並將時間專注於高價值互動上。她強調，企業還需同步調整 KPI 與激勵機制，讓人員真正擁抱數據與技術，實現銷售價值最大化。

Salesforce 企業客戶經理黃奕翔與首席技術顧問馬西緯展示了 AI 在實務上的應用，說明如何從傳統 Excel 管理進化至智慧銷售，並藉由 AI CRM 平台即時分析龐大客戶數據，建立長期的競爭優勢。

在企業案例部分，中興保全科技協理湯敦台分享，該公司正將 40 多年來的「地面業務部隊」轉型為「空軍」戰力。透過 Salesforce 平台與 Deloitte 顧問團隊的協助，結合由上而下的決心與由下而上的實踐，改變組織文化，讓業務人員從掃街型角色進化為策略型人才，並運用雲端數據實現即時管理。

永豐餘工業用紙營業處主任洪銘徽也指出，AI 結合 CRM 能協助企業快速掌握市場脈動，從客戶行為分析到需求預測，讓銷售模式更智能化與高效率。但他提醒，這也代表銷售人員必須持續精進數位技能，才能與 AI 協作，共同發揮最大效益。