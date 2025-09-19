台灣無水染布技術登法國 與自然共寫紡織新神話

為解決染布造成的污水污染，台灣皇加公司研發可量產的「SFD超臨界無水染色」技術，日前於巴黎Texworld商展亮相。藝術總監以2026-2027年的秋冬主題「新神話」預示：人類將更關注環保與經濟的關係。

第57屆「巴黎國際面料及輔料展覽會」（TexworldApparel Sourcing，以下簡稱Texworld）秋冬展於9月15日至17日在巴黎北郊Bourget展館舉行。

Texworld統計，本屆有來自35國逾1300家廠商參展，其中台灣為前5大供應國，共有12家面料商（運動與機能性、針織、絲質、刺繡與蕾絲等）、1家成衣商參與，中華民國紡織業拓展會亦出席。

除了提供交易平台外，Texworld近年亦推廣「環保經濟」（Econogy），通過檢測的商家可獲標章，陳列於攤位。台灣共有4家獲選，包括皇加布業有限公司、偉全實業股份有限公司、雅織流行股份有限公司、源甡股份有限公司。

其中，皇加更以研發「SFD超臨界無水染色」技術，成為本屆開幕記者會焦點之一。該技術以二氧化碳取代水，具環保指標性。

皇加董事長謝曉慧接受中央社專訪時表示，紡織業因染布所產生的水污染與過度用水問題，一直是全世界急欲改善的方向。過去雖曾以污水回收或印刷取代染整，但效果有限。13年前，德國、荷蘭雖已發明無水染布技術，卻因種種限制難以量產。

謝曉慧說：「去年底，我們在台灣宣布完成SFD超臨界無水染色研發，並可量產，讓已參加23年Texworld的我們期待今年向國際開啟新頁。」

謝曉慧解釋，當二氧化碳達到氣液共存的超臨界狀態時，將同時具備液體的高溶解性與氣體的高滲透性，能使染料完全溶解並滲透到纖維毛細孔內。過程不產生廢水、不需化學助劑、染色快速，完成後無需烘乾、二氧化碳也可循環再用。

謝曉慧表示，家族企業自1958年在台北大稻埕起家，是從織布、染整、製作、銷售的一條龍，雖然規模不如國際大廠，卻擁有彈性，知道客戶需要什麼。近年在與業界合作及經濟部支持下，持續研發減碳技術，目前「SFD超臨界無水染色」已可為大部分面料甚至是皮革染色。

Texworld藝術總監之一傑涵（Louis Gérin）接受中央社專訪。他表示：「台灣的風格非常有趣，與中國、越南、印尼等亞洲國家截然不同。雖與韓國同樣發展許多技術性面料，卻又多了一種奇思妙想，更自由奔放，表現力強烈。」

他補充，台灣紡織業歷史悠久，累積深厚文化底蘊。雖非全球最大出口國，卻因企業家的深思熟慮與創造力，能開發兼具市場需求與品質的產品。

他說：「就以Texworld銷售量最好的基本款面料為例，台灣業者所推出的不僅是單純的基本款，更在材質、選色、配色上別出心裁，展現鮮明個性，成功吸引買家，在市場占有一席之地。」

去年Texworld展會吸引約1.3萬人次參觀，近7成為歐洲採購業者，以法國、英國、義大利居多。為協助業者掌握市場脈動，Texworld請藝術雙總監傑涵與拉莫（Grégory Lamaud）撰寫潮流專書並演講。

兩位總監以「新神話」（Nova Fabula）為2026-2027秋冬主題，吸引觀眾關注。

他們預測，帶有低調霓虹感的大地色將開始流行，如夜靛色、肉桃色等；擬仿樹皮或礦物的織紋將普遍出現；甚至連警戒用的橘紅色三角錐，也將轉化為向自然學習的新造型語彙。

傑涵表示，時尚源於紡織，設計衣服前，必須先研發布料。趨勢來自人們對色彩、形狀、造型的關注，而布料是這些意識的具體化。畢竟全球90%的人穿的並非是高級時裝，而是日常衣物、工作服、運動服或傳統服飾等，「紡織品早已是我們的第二層皮膚，幫助遮掩或顯露什麼，我們總是需要它」。

他強調，人類正處於經濟與生態交錯的轉折點，大家齊聚一堂，期待以更靈性、哲學、科學的角度，對環境負責，與自然共寫新神話。