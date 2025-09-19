德國直擊／陳其宏率團參訪賓士集團 取經百年企業怎用創新商模變現
台灣併購與私募股權協會（MAPECT）榮譽理事長陳其宏，9月中率團參訪德國司徒加特，行程安排拜會賓士集團Mercedes-Benz AG董事暨執行副總裁Marcus Breitschwerdt，交換汽車產業發展趨勢意見，Marcus Breitschwerdt並分享賓士集團「傳承部門」如何將百年品牌透過賓士博物館及授權合作等新商業模式變現。
陳其宏9月率MAPECT協會參訪團一行人前往德國參訪，考察德國最新投資環境趨勢，考察團成員來自財務投資、法律、產業界，多數有電動車相關投資背景，包括安永（EY）會計師事務所所長傅文芳、安永財管總經理何淑芬、國票金控董事楊承羲、卓毅管顧王勇祥、福邦證券董事長黃顯華、艾華電子陳碩璨、理律事務所合夥律師陳民強、眾達國際資深顧問陳泰明及林雋、及宏鑑律師王傳芬等人。
由於德國為汽車業大國，陳其宏此次率隊前往賓士集團大本營－司徒加特參訪，除參觀賓士博物館，瞭解賓士百年演進與汽車設計發展理念，也與賓士集團Mercedes-Benz AG董事暨執行副總裁Marcus Breitschwerdt會面，交換汽車產業最新看法，Breitschwerdt是目前 Mercedes-Benz AG 的8位董事會成員之一，同時也是5位執行副總裁之一。
Breitschwerdt目前擔任賓士傳承（Heritage）部門主管，直接向賓士執行長Ola Källenius報告，他表示目前主要職責是品牌策略、塑造品牌、保持品牌純正以及利用品牌傳承來實現這些目標，包括對外及對企業內部鼓舞士氣。
他向參訪團成員表示，他現年已64歲，一般而言，賓士集團主管60歲就退休了，賓士執行長希望他繼續堅守崗位原因是：擦亮賓士品牌，並給予員工信心，確保團隊冷靜前進並維持積極進取精神。
他曾負責管理賓士廂型車部門，並擔任歐洲地區負責人、英國和加拿大總裁，負責所有新產品規劃及設計，在賓士集團工作35年，其家族過去也一直在汽車業發展。
在Breitschwerdt領導下，賓士「傳承部門」成功轉型，業務變得非常廣泛，從原本零散的文物保存工作，轉型為經營賓士博物館及經典車修復、零件銷售、典藏1,160輛典藏等級汽車的獲利單位，他指出，賓士汽車在標準生產結束15年後，他們就會接管所有零組件業務，提供經典車車主買原廠零件的管道，他們也是賓士全球最大經典車修復中心，提供出售、鑑定、維修歷史經典車業務。
賓士也參與世界重要活動，如古德伍德速度嘉年華（Goodwood Festival of Speed）、圓石灘車展和義大利千里賽，透過積極參與賽車活動，不僅能展現賓士車效能，也可以接觸頂級客戶，將客戶轉化為品牌的形象大使，其次也積極開發周邊商品業務，透過有限度的授權並把關合作品質方式擴大品牌收益。
他透露傳承部門的業務一年可創造約1.5億歐元的營收，並產生約3,000萬歐元的 EBIT（稅前息前利潤），現在他們不僅不是成本單位，還可以回饋利潤給集團。
賓士博物館是傳承部門旗下一項業務，除陳列160輛賓士車，讓外界一窺賓士車百年來發展軌跡，包含古董車、經典賽車、原型概念車，館藏宛如豐富汽車史，可以在承載百年歷史的空間中陳列賓士汽車發展歷程，現在更成為賓士集團的文化資產與營收來源之一，不僅有賣票的展示場，也是舉辦活動、周邊商品販售及企業形象宣傳的場所，是傳統汽車大廠賓士集團利用傳統資產變現的新商業模式。
