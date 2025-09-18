國防產業 無人機反制系統聚焦

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

隨著俄烏戰爭突顯無人機的巨大破壞力，台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」昨（18）日登場，其中，多家台廠不約而同展出「無人機反制防禦系統」，同受矚目。

其中，展出相關系統的漢翔（2634）總經理曹進平指出，本次該公司首度展示的「無人機反制系統」有兩大優勢，首先雷射硬殺系統，用途偵測、精準打擊領域內非法入侵的抗干擾無人機，並有效保護重要設施。特色為國內自主研研發搭載高能量雷射與高解析度的EO/IR相機，具備即時偵測、追蹤與准打擊各型無人機威脅的能力。

另外，為升電裝創辦人尤山泉昨日宣布，為升正式進軍無人機反制防禦系統。

尤山泉表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI 影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

