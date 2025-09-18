國防工業展登場 中光電、邦泰攜手搶單

科技大廠大搶國防商機。中光電（5371）旗下中光電智能機器人（CiRC）總經理忻維忠昨（18）日表示，事業部門將進行大拓產，將原本年產1萬台小型無人機的產能，一舉擴充到年產5萬台的規模，為未來國防標案做好準備。

國防工業展昨日在台北市南港展覽館登場，中光電旗下中光電智能機器人也參與展出無人機相關應用。

針對國防部7月釋出未來兩年，將採購五大類無人機，總金額上看500億元的標案，忻維忠表示，中光電智能機器人將盡量做出各式對應產品，積極參加多項標案。

據悉，中光電智能機器人下一步將與邦泰合作，針對無人機複合材料的開發合作，初期鎖定純PEEK的機身與機殼等複材，由邦泰主導開發，共同搶攻無人機與機器人大市場。

忻維忠指出，中光電智能機器人今年無人機產品出貨量將超過3,000台，成為台灣無人機出貨第一大廠，達成全年獲利里程碑。他樂觀看待今年第4季子系統量產出貨，爭取國防部的500億無人機採購案，為明後年營運加溫。

中光電智能機器人導入智慧工廠管理系統，建構完整非紅供應鏈。迄今已累計出貨國防部2,290架微型與監偵型無人機，培訓國軍飛操手近2,000人次。

中光電智能機器人在2025航太國防展展出四大焦點機型，包括Seagull VTOL無人機、 Trident戰術型無人機、 Hummer 2多旋翼偵察機，及Dagger小型戰術機。

忻維忠表示，除了無人機整機出貨創新高之外，在子系統如：鏡頭、遙控器模組的生意也將發酵，確定於今年第4季量產出貨，朝出貨量達數千台的規模邁進。

另外，機構件廠英濟首度參展，宣布攜手鈺創子公司鈺立微共同開發AI影像模組系統，爭取無人機商機。英濟董事長徐文麟表示，攜手合作夥伴打造無人機AI影像模組與視覺運算模組，機體、晶片到系統整合均為本土製造。