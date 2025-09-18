全球製鞋產業景氣正向往上 業者加速增設產線

全球製鞋產業景氣正向往上，隨著美國對等關稅政策底定後，加上2026年世界盃足球賽即將登場，伴隨品牌客戶備貨潮啟動，國內製鞋業者擔心產能不足，也紛紛加速產能擴充計畫，以因應客戶大單需求。

業界表示，今年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，預期鞋類市場需求將明顯回升，明年製鞋產業前景可期。

因應品牌客戶訂單需求，志強（6768）印尼新廠已於6月完工，目前正在訓練員工，預計10月開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向佈局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能。其中，印尼第四期廠預計年底投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；越南百宏第二期廠明年第1季投產，可增加50%以上產能。

鈺齊越南鈺騰廠、印尼齊樺廠等兩座新廠，第3季起陸續試做投產，明年正式放量。來億也持續於越南及印尼擴增產能，將於印尼設立第三座工廠億宥廠，預計2026年投產。

中傑面對全球供應鏈挑戰，擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估6,000萬美元的目標不變。