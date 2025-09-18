全球製鞋產業景氣正向往上 業者加速增設產線

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋產業景氣正向往上，隨著美國對等關稅政策底定後，加上2026年世界盃足球賽即將登場，伴隨品牌客戶備貨潮啟動，國內製鞋業者擔心產能不足，也紛紛加速產能擴充計畫，以因應客戶大單需求。

業界表示，今年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，預期鞋類市場需求將明顯回升，明年製鞋產業前景可期。

因應品牌客戶訂單需求，志強（6768）印尼新廠已於6月完工，目前正在訓練員工，預計10月開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向佈局，集團亦在越南及印尼持續擴增產能。其中，印尼第四期廠預計年底投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；越南百宏第二期廠明年第1季投產，可增加50%以上產能。

鈺齊越南鈺騰廠、印尼齊樺廠等兩座新廠，第3季起陸續試做投產，明年正式放量。來億也持續於越南及印尼擴增產能，將於印尼設立第三座工廠億宥廠，預計2026年投產。

中傑面對全球供應鏈挑戰，擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估6,000萬美元的目標不變。

印尼 越南

延伸閱讀

印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」 探索混亂與秩序

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

暨大與印尼BIU簽合作備忘 深化台印高等教育鏈結

男友想婚不想生…可能外派越南！33歲女憂兩人未來 網搖頭：暗示很明顯

相關新聞

南僑海外擴張 訂十年計畫

南僑會長陳飛龍昨（18）日表示，在變局中要穩紮穩打，南僑已定下未來十年全球布局計畫，以台灣為研發基地，面向大陸、東協市場...

中華電用AI保育多元生物

電信龍頭中華電信近年積極運用AI與資通訊相關技術，推動多元生物保育行動，從「減緩自然損失」與「促進自然正向」兩大核心出發...

會計師看時事／IFRS 永續揭露準則 兩方向落實

隨著IFRS永續揭露準則正式實施，依實收資本額分階段適用的強制性揭露要求，成為市場關注焦點，依規定，實收資本額達新台幣1...

市場觀察室／進軍茶飲市場 四關鍵勝出

台灣手搖飲市場年產值近千億，店家密度甚至超越便利商店，堪稱「茶飲王國」。然而，在這片繁榮景象下，卻是極高的淘汰率。為何有...

職感心教練／抱持同理心 理解部屬心聲

周五下午，辦公室氣氛格外輕鬆。忽然，他收到部屬私下約見的郵件，邀請他撥冗30分鐘「聊聊」。但凡有經驗的主管，感覺到這樣的...

世足賽效應 衣鞋拉貨潮引爆 志強、寶成、儒鴻等部分產能已被訂光

史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，10月起志強、寶成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。