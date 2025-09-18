台美國防產業開展合作契機 貿協黃志芳：台廠大機會來了

2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）昨（18）日正式登場，台美合作成為此次大展的主旋律，而美國館也成為另一個焦點。美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯昨表示，台灣航太與國防產業的進步與成熟令人驚艷，而該展也揭示雙方合作的新契機。

2025台北國際航太暨國防工業展昨起至20日在南港展覽館登場，開幕式由主辦單位、外貿協會董事長黃志芳主持，另外，包括國防部長顧立雄、立法院副院長江啟臣、AIT代理處長梁凱雯等，共同參與開幕啟動儀式，還有捷克參議院外交國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）及各國駐台使節皆出席開幕儀式。

據了解，梁凱雯致詞時盛讚台灣航太與國防產業的進步與成熟，此次展會不僅展示尖端科技，更是促進台美夥伴關係的平台，強化了區域安全與繁榮。

另外，她也指出，對AIT而言，此展正是推動強化美台在安全、韌性與連結性合作三大核心優先事項的重要平台，美國此次來台展出的超過40家指標企業，都是推動台美合作的關鍵。

外貿協會主辦「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，董事長黃志芳昨日致詞時指出，該展規模與定位僅次於台北國際電腦展，全球都開始重視軍工這個新興產業，歐美都在擴大國防預算，對於台廠而言都是莫大的機會。

9月18日至20日在台北南港展覽館舉行TADTE及「台灣國際無人機暨無人載具展」，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾49%，本屆展會規模再創歷史新高。

黃志芳指出，這場亞太地區關鍵的國防航太交流盛會，將透過國際論壇、產品發表、採購洽談與無人載具實測等活動，成為全球產業鏈的焦點舞台。

本屆展會吸引來自美國、德國、法國、日本、韓國等15國參展商齊聚，展現國際航太與國防產業的高度參與；捷克館、美國館、德國館與波蘭館將以國家館形式亮相，聚焦先進防衛系統、無人載具應用與航太關鍵技術。