世足賽效應 衣鞋拉貨潮引爆 志強、寶成、儒鴻等部分產能已被訂光

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳／台中、台北報導
史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動。路透
史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，10月起志強（6768）、寶成、儒鴻等各大業者將擴大出貨，部分台廠到明年上半年產能已被訂光，產線塞爆。

台鏈指出，第4季原本就是運動相關族群的傳統旺季，受惠指標大廠包括志強、豐泰、寶成、鈺齊、百和及成衣族群遠東新、儒鴻等，下季起營運將旺上加旺。

世足賽用品台廠出貨概況
2026年世足賽將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增到48隊，而且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市，也是首次由三個國家聯合舉辦同屆世足賽。

業界指出，賽事預計將吸引超過50億觀眾和大量的旅客，帶來龐大的運動與觀光消費商機，其中光是足球鞋、運動鞋、運動服飾、隊徽及相關包袋等配件所帶動的產值，預估將超過新台幣千億元以上，多數將由台廠包辦。

隨世足賽事腳步逼近，各大鞋類品牌商如Adidas與Nike已陸續啟動備貨計畫。全球足球鞋龍頭志強，最近就接獲品牌客戶通知預留產能，預計10月起出貨，不但足球鞋產線被「通包」，甚至還得挪移部分其他產線支援。

志強主要客戶Adidas與Nike訂單持續穩定出貨，第4季有印尼新廠及世足賽出貨加持，10月起業績可望進入爆發期。

寶成強調，全球製鞋產業景氣正向往上態勢不變，第4季進入傳統旺季，加上世足賽的備貨潮，營運可望逐月增溫、回到成長軌道。

豐泰的營收高度依賴Nike，在Nike供應鏈中的滲透率也持續提高，加上積極投入自動化設備，隨著備貨潮啟動，豐泰有望受惠。

鈺齊最近也明顯感受世足賽帶動的運動外溢效應，第3季起接單開始轉強，預期第4季更好。

鞋材大廠百和也提前反映備貨潮，集團已接獲世足賽比賽隊伍的隊徽訂單，其他包括鞋帶、織帶、鞋面布等，也都開始趕工出貨。

遠東新擔任2026年世足賽多支球隊服飾供應商。相關訂單出貨將自第4季展開。

儒鴻先前透露，世足賽相關開發案正推進中，已有特殊需求的產品進入量產階段，可望帶動新一波訂單潮。

運動 世足賽

相關新聞

南僑海外擴張 訂十年計畫

南僑會長陳飛龍昨（18）日表示，在變局中要穩紮穩打，南僑已定下未來十年全球布局計畫，以台灣為研發基地，面向大陸、東協市場...

中華電用AI保育多元生物

電信龍頭中華電信近年積極運用AI與資通訊相關技術，推動多元生物保育行動，從「減緩自然損失」與「促進自然正向」兩大核心出發...

會計師看時事／IFRS 永續揭露準則 兩方向落實

隨著IFRS永續揭露準則正式實施，依實收資本額分階段適用的強制性揭露要求，成為市場關注焦點，依規定，實收資本額達新台幣1...

市場觀察室／進軍茶飲市場 四關鍵勝出

台灣手搖飲市場年產值近千億，店家密度甚至超越便利商店，堪稱「茶飲王國」。然而，在這片繁榮景象下，卻是極高的淘汰率。為何有...

職感心教練／抱持同理心 理解部屬心聲

周五下午，辦公室氣氛格外輕鬆。忽然，他收到部屬私下約見的郵件，邀請他撥冗30分鐘「聊聊」。但凡有經驗的主管，感覺到這樣的...

