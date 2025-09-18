新天地「手扒海鮮桶」搶攻中秋聚餐商機 銷售看增25％

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
手扒海鮮桶推出八款海味組合，主打「免備料、加熱即享、醬香入味」。記者宋健生/攝影
手扒海鮮桶推出八款海味組合，主打「免備料、加熱即享、醬香入味」。記者宋健生/攝影

中秋節腳步接近，新天地餐飲集團（8940）熱銷商品「手扒海鮮桶」邁入第三年，今年再度推出八款海味組合，主打「免備料、加熱即享、醬香入味」，並延續豪邁的美式手抓吃法。新天地表示，「手扒海鮮桶」推出以來，已累積忠實回購客群，今年銷售看增20%至25%，反映市場對高品質餐飲產品的強勁需求。

根據台灣餐飲業者與市調資料顯示，中秋節已成為繼農曆春節後，第二大餐飲消費檔期，相關市場規模每年約達200億元，其中，烤肉、禮盒及外帶餐飲是主要成長動能。近三年隨著居住型態轉變與都市管制，「無煙、免開火」的家庭聚餐需求成長超過20%，外帶即食料理逐漸成為新趨勢。

新天地強調，中秋聚餐不再侷限於烤肉，海鮮桶同樣能成為餐桌亮點，尤其適合都市家庭、長輩或無法烤肉的聚會場景。自2023年推出以來，已累積忠實回購客群，成為許多消費者心中的中秋節儀式感選擇。

新天地「手扒海鮮桶」延續美式手抓海鮮的概念，將熱騰騰海鮮與醬汁倒在桌上的餐墊紙上，大家直接戴上手扒手套抓著吃，無需碗盤也能吃得盡興。無論家庭團圓、好友聚會或是公司聚餐，皆能輕鬆享受海味澎湃，一上桌就能炒熱聚餐氣氛。

新天地表示，2023年推出第一代手扒海鮮桶，產品設計初衷，是針對中秋烤肉無法生火的家庭、長輩與都市住宅用戶，讓更多人能在無需開火的情況下，也能享受豐盛的海鮮料理，輕鬆團聚、免除繁複準備程序。產品上市三年以來，累積穩定回購顧客群，從7月開始就陸續收到老顧客來電詢問。

新天地觀察，今年中秋餐飲消費仍維持穩健增長，海鮮與高端食材品類年增率超過15%，展現消費者追求「方便又不失質感」的趨勢。海鮮桶自推出以來，已累積超過上千組銷售量，穩定培養出固定回購族群，今年預購期開跑即反應熱烈，顯示市場接受度持續攀升。

此佳績也反映市場對高品質餐飲產品的強勁需求，顯示集團在產品研發與行銷推廣上的精準布局。

同時，集團旗下高端餐飲品牌 「樂葵法式鐵板燒」 將持續擴張版圖，預計年底前新增兩店，分別於10月竹北享平方、11月高雄義享世界盛大開幕。進一步展望明年，樂葵也將插旗台北承德商圈（京站對面），台南也會有一個據點，以高端鐵板燒體驗持續深耕北中南市場。

除了既有品牌的穩定擴張，集團也積極推動新品牌計畫，預計2026年4月正式發表，將以嶄新的餐飲定位與體驗，開創下一個階段的成長曲線。

新天地「手扒海鮮桶」已累積忠實回購客群，今年銷售看增20%至25％。記者宋健生/攝影
