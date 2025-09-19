南僑海外擴張 訂十年計畫

南僑（1702）會長陳飛龍昨（18）日表示，在變局中要穩紮穩打，南僑已定下未來十年全球布局計畫，以台灣為研發基地，面向大陸、東協市場，業績將持續成長，海外營收占比衝85%，台灣業務也會持續推進。

陳飛龍強調，公司的前進計畫不會因眼前的困難而停止，也不希望出現虧損，南僑已經制定十年的長期計畫，台灣仍是營運基地，但業務已有約七成來自海外，未來還會再增加。

公司第一期五年目標，是將海外業務占比提升至85%，這個情況並非台灣市場萎縮，而是南僑在中國大陸及東協市場布局不斷成長，隨著海外市場成長能更快成長。

陳飛龍表示，南僑進軍全球具有優勢，主要因中國大陸和泰國的市場基礎穩固，加上東協的稅率對南僑泰國廠有利；泰國生產的產品也銷往東協及中國大陸，讓中國的成本降低、成長率更好。

目前泰國廠的供應仍不足，因此南僑泰國廠持續擴充生產設備，以滿足中國大陸未來的長需求。泰國辦公室也持續擴大，目標是與全球市場做生意。他認為，若要在東協擴張，生產仍必須留在泰國，因為分廠存在較大風險。

對於泰國的擴廠計畫，陳飛龍表示不會停頓，主要是因市場需求旺盛，其中約三分之一的產品出口到美國。他指出，不論在台灣或泰國，關稅仍是競爭因素，而越南則是主要競爭對手。

陳飛龍進一步分析，如果全球經濟不景氣、物價上漲或人民所得下降，消費習慣將改變，以前開店容易、現在則更困難，需要重新調整供應與銷售結構。他觀察到零食市場成長快速，隨著生活型態改變，製作零食的客戶群也同時擴大，這些客戶都是南僑的目標市場。

陳飛龍表示，今年全球景氣受到美中關稅、匯率等變動非常大，南僑全球布局穩紮穩打，下半年會愈來愈好。

