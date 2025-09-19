中華電用AI保育多元生物

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信積極推動生物多樣性保育「黑面琵鷺棲地AI生態觀測系統」，運用5G高速傳輸網路提升棲地安全。 中華電信／提供
中華電信積極推動生物多樣性保育「黑面琵鷺棲地AI生態觀測系統」，運用5G高速傳輸網路提升棲地安全。 中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）近年積極運用AI與資通訊相關技術，推動多元生物保育行動，從「減緩自然損失」與「促進自然正向」兩大核心出發，規劃長期的生物多樣性保育路徑。透過5G行動網路結合AI影像辨識，中華電信推出全台首創「黑面琵鷺棲地AI生態觀測系統」，能即時監測棲地狀況。

中華電信同時推動「百種保育計畫」，在自有營運據點建置保育示範場域；並與林業及自然保育署合作推動「8年15萬棵植樹造林計畫」，至今已種下逾7萬棵樹木。

中華電信強調，更培訓超過百位「樹木碳匯公民科學家」，透過數據化方式協助量化碳儲存與吸存量，展現企業推動生物多樣性的成果。

中華電信董事長簡志誠表示，企業永續責任不僅在於降低環境影響，更要善用科技創新，支持自然保育。未來，中華電信將持續攜手合作夥伴，以具體行動共築生物多樣性永續未來。

中華電信與黑面琵鷺保育學會合作，於七股鹽田國家級重要濕地，推出全台首創「黑面琵鷺棲地AI生態觀測系統」，運用中華電信5G高速傳輸網路，結合AI演算技術、電子圍籬技術，全天候穩定監控，快速準確辨識黑面琵鷺，有效協助族群調查、監測巢位周圍環境、快速通報入侵干擾，提升棲地品質與安全。

在「百種保育計畫」中，中華電信表示，將全台各地的營運據點轉化為受脅植物的保育基地，導入AIoT技術進行即時環境與影像監控，掌握植物生長狀況。2024年已於台北金山大樓完成首個示範點，將方莖金絲桃、葦草蘭、大屯細辛與毛當歸等受脅植物融入景觀設計。此外，中華電信不僅持續與林保署合作植樹造林，更參與「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，協助桃園復興鄉竹林疏伐與泰雅部落竹業經營，推動地方綠色經濟發展。

此外，中華電信首創企業志工「公民科學家」培訓機制，已培育超過百位獲正式協會註認證的樹木碳匯公民科學家。自2016年起，公司也持續推動供應鏈環境永續教育，至今累計約790位供應商夥伴參與。同時，中華電信積極舉辦「零淨損失不損林論壇」，並參與台灣氣候行動博覽會，將自然正向理念推廣至社會各界，號召更多利害關係人加入永續行列。

