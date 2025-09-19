會計師看時事／IFRS 永續揭露準則 兩方向落實

隨著IFRS永續揭露準則正式實施，依實收資本額分階段適用的強制性揭露要求，成為市場關注焦點，依規定，實收資本額達新台幣100億元以上之上市櫃公司將於2027年揭露2026年永續資訊；而資本額介於50億至100億元的上市櫃公司則須於2028年發布2027年永續資訊等。分階段推行方式，有助於不同規模企業循序漸進導入此新準則，降低推動過程中的壓力與風險。

實務上，部分企業已積極建置永續報導體系，逐步完善資訊整合與揭露流程，但多數企業在資訊彙整、內部控制及系統整合等方面仍面臨一定挑戰。

IFRS永續揭露準則要求企業跨財務與非財務領域提供高品質資訊，涵蓋治理架構與決策機制、策略與情境分析、以及量化指標與目標。這些揭露須與財務報表及其他公開資訊保持一致，並在不同期間與資訊來源間採用一致的方法與假設，同時確保數據與描述具可追溯性，以利資訊使用者進行比較與判斷。過往財會與永續單位因採用不同的報告框架及數據蒐集與管理方式，導致在永續議題連結財務的量化評估上，於指標定義、計算方法與報告周期上難以對齊，增加資訊整合的複雜度。

內部控制方面，多數制度仍以財務報表為核心，缺乏針對ESG數據的控制點與驗證流程。依IFRSS1規定，企業須對鑑別出的重大永續風險與機會進行財務影響評估；在IFRSS2，氣候相關資訊的揭露要求更為嚴格，若缺乏完善內控，資料盤點與確保可驗證性的壓力將顯著增加。

此外，目前多數企業仍以手工維護數據，難以兼顧一致性與可靠性，而資訊連結性不足，也使永續風險與機會的財務影響，多停留在質化描述，缺乏量化分析與轉譯機制。再加上法規要求永續資訊須與財務報表同步經董事會核准並公告，申報時程更顯緊迫，若缺乏有效內部控制，企業將面臨延誤、錯漏或資訊失真的風險。

為全面提升IFRS永續揭露準則之揭露品質與合規能力，建議企業可從兩大方向著手：

一、強化跨部門溝通與資訊整合

IFRS永續揭露準則強調財務與非財務資訊的整合，企業可透過跨部門協作與專業知識交流，建立一致的指標定義與數據口徑，並將複雜的準則要求轉化為易於理解與執行的操作指引，以降低制度導入門檻。此外，因應資訊整合挑戰，建議由財會、永續、風險、法遵、資訊、內部控制與稽核等單位組成IFRS專案小組，共同建立集團層級的資料蒐集機制，將永續與財務資訊有效連結，提升數據準確性與透明度，進而強化資訊品質與揭露效能，轉化為永續長期韌性。

二、健全內部控制與稽核流程

為應對ESG數據缺乏控制點與驗證流程的挑戰，企業可從集團層級著手，建立涵蓋永續資訊整合、內部控制與稽核的完整架構。制度設計階段應明確設定控制點與驗證程序，並透過流程測試，確保資料來源清晰、計算邏輯一致、具可追溯性即可驗證性。同時，建立責任分工矩陣與覆核機制，可避免資訊落差與責任模糊。

內部稽核可提前介入規劃與測試，從源頭檢視資料品質與流程設計，及早辨識並修正風險，確保重大永續風險與機會的財務影響能被完整且準確地呈現，進一步提升揭露的完整性、可信度與合規性。