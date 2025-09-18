雲豹能源奪BCCTaipei優良企業貢獻獎「最佳再生能源獎」特優

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）憑藉前瞻性的再生能源布局、多元創新商模與卓越淨零貢獻，榮獲台北英僑商務協會（BCCTaipei）第九屆優良企業貢獻獎—最佳再生能源獎（Green Energy Award）特優殊榮。本屆頒獎典禮於9月17日舉行，由雲豹能源總經理趙書閔出席領獎，展現本土企業挺進國際舞台的綠能實力。

趙書閔表示，今年首次參與BCCT優良企業貢獻獎即獲特優肯定，對公司而言是莫大鼓舞，更是對雲豹能源持續推動環境永續、加速台灣邁向低碳轉型的重要激勵。集團自2016年創立以來，推動「再生能源一地多用」創新模式，更融合太陽光電、儲能、綠電交易與教育推廣，創造兼具經濟、環境與社會價值的永續典範。在合作夥伴與地方社區的支持下，我們不僅深耕地方，更積極拓展亞太市場，持續強化台灣作為再生能源創新與永續發展標竿的關鍵角色。

BCCTaipei優良企業貢獻獎已邁入第九屆，設有七大獎項，涵蓋企業氣候行動、創新健康、社會影響力、教育影響、永續發展等多元面向，評選標準聚焦於企業的ESG效能與永續影響力。今年超過百家企業報名角逐，雲豹能源更是「最佳再生能源獎」中唯一入圍的本土綠能企業，體現台灣於國際淨零舞台上日益堅實的永續實力。

雲豹能源以推動環境永續為核心使命，打造「太陽光電、儲能、綠電交易、循環經濟」一站式服務，近年成果斐然。太陽光電累積開發及自持容量已突破1GW；子公司天能綠電2024年以光電憑證售電業銷售近三成市占率，穩居國內售電龍頭；儲能子公司台普威能源累積開發規模達459MW / 1,201MWh，進一步鞏固台灣儲能領導地位。

展望未來，雲豹能源將持續深化綠能整合實力，打造具韌性與創新力的永續事業體，邁向引領產業升級、鏈結亞太、放眼全球的永續驅動者，與世界夥伴共創淨零轉型新典範。