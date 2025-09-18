央行按兵不動劍指房市加速趕底 專家：四趨勢浮現 最大壓力測試登場

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，近期銀行法第72-2條已排除新青安房貸，央行對換屋族售舊屋放寬至18個月，惟僅小部分剛需買方受惠、避免政策誤殺，不過可看出央行打炒房決心、目標讓房市加速趕底。

面對國內外政經、政策一系列影響，黃舒衛認為，接下來不動產市場將出現四大趨勢，包括第一成屋市場價量背離更明顯、高低總價買氣分化更嚴重。

第二、黃舒衛指出，預售市場因前有限貸管制箝制，後有《平均地權條例》禁換約夾擊，這波新建案市場買氣最為觀望、萎縮幅度最嚴重；這次預售市場的洗牌過程，不僅建商、代銷要有長期抗戰的心理準備，更需慎防小建商在洗牌過程中出現資金斷鏈的系統效應，這也是金融機構、預售市場最大壓力測試。

第三，黃舒衛表示，截至9月中，今年前三季土地市場交易量年減約四成，當前土地市場買方因受到融資面、成本面、銷售面等前所未有的挑戰，認為短期內市場除了企業自用買盤外，任何投資需求都將回歸基本面、籌碼面，且價格沒有泡沫的空間。

第四，黃舒衛分析，商用市場雖然今年以來繳出千億元的交易金額規模，但過去市場的投資大戶壽險業，因受限海外投資匯損壓力，難以大展拳腳，商用不動產市場僅剩AI供應鏈掀起企業對物流、工業地產需求撐盤。

尤其商辦、廠辦兩大商用產品，黃舒衛分析，因北部有供過於求壓力、中南部卻呈供不應求缺貨狀態，認為區域分化將加劇；接下來在市場動能僅自用為主下，「全面綠燈、雞犬升天不在」，產業、區域、價格成為商辦、廠辦買氣動能關鍵。