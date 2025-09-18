快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

央行按兵不動劍指房市加速趕底 專家：四趨勢浮現 最大壓力測試登場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，近期銀行法第72-2條已排除新青安房貸，央行對換屋族售舊屋放寬至18個月，惟僅小部分剛需買方受惠、避免政策誤殺，不過可看出央行打炒房決心、目標讓房市加速趕底。

面對國內外政經、政策一系列影響，黃舒衛認為，接下來不動產市場將出現四大趨勢，包括第一成屋市場價量背離更明顯、高低總價買氣分化更嚴重。

第二、黃舒衛指出，預售市場因前有限貸管制箝制，後有《平均地權條例》禁換約夾擊，這波新建案市場買氣最為觀望、萎縮幅度最嚴重；這次預售市場的洗牌過程，不僅建商、代銷要有長期抗戰的心理準備，更需慎防小建商在洗牌過程中出現資金斷鏈的系統效應，這也是金融機構、預售市場最大壓力測試。

第三，黃舒衛表示，截至9月中，今年前三季土地市場交易量年減約四成，當前土地市場買方因受到融資面、成本面、銷售面等前所未有的挑戰，認為短期內市場除了企業自用買盤外，任何投資需求都將回歸基本面、籌碼面，且價格沒有泡沫的空間。

第四，黃舒衛分析，商用市場雖然今年以來繳出千億元的交易金額規模，但過去市場的投資大戶壽險業，因受限海外投資匯損壓力，難以大展拳腳，商用不動產市場僅剩AI供應鏈掀起企業對物流、工業地產需求撐盤。

尤其商辦、廠辦兩大商用產品，黃舒衛分析，因北部有供過於求壓力、中南部卻呈供不應求缺貨狀態，認為區域分化將加劇；接下來在市場動能僅自用為主下，「全面綠燈、雞犬升天不在」，產業、區域、價格成為商辦、廠辦買氣動能關鍵。

預售 壓力

延伸閱讀

陸多地推房地產新政促「金九銀十」 專家：作用恐怕不盡無人意

矛頭對準美國？陸防長稱將「挫敗外部武力」 專家點3紅線最重要

收進私人口袋…建商金毓泰詐貸3銀行逾5億 檢調搜索約談執行長等7人

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

相關新聞

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中...

立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

為因應國內日益嚴峻的少子化危機，立委廖偉翔本月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並將生育補助提高為每一胎10萬元。...

南僑陳飛龍：啟動十年計畫 海外營收將達85%

今年全球景氣受到美中關稅、匯率等變動非常大，南僑（1702）會長陳飛龍18日表示，在變局中要穩紮穩打，南僑已經定下10年...

雲豹能源奪BCCTaipei優良企業貢獻獎「最佳再生能源獎」特優

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）憑藉前瞻性的再生能源布局、多元創新商模與卓越淨零貢獻，榮獲台北英僑商務協...

「租霸下車條款」業界拍手 房東總會理事長：不是每個房東都壞人！

內政部18日公布《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，強調保障房客三年租期、限制續約租金漲幅，並新增「租霸下車條款」。...

南僑：營運即將反彈 積極布局大陸二三線城市

今年下半年以來，大陸經濟復甦速度仍緩慢，南僑總裁李勘文表示，消費者信心與市場買氣受衝擊，營收並未有太大影響，但因為市場競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。