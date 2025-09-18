「租霸下車條款」業界拍手 房東總會理事長：不是每個房東都壞人！

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中華民國租賃住宅房東服務總會理事長陳柏勳出席記者會時強調，大多的房東很友善。內政部提供
內政部18日公布《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，強調保障房客三年租期、限制續約租金漲幅，並新增「租霸下車條款」。中華民國租賃住宅房東服務總會理事長陳柏勳直言，修法雖有助於建立友善租屋環境，但也恐怕對租屋市場供給與房東權益帶來影響，呼籲政府在保障房客的同時，務必兼顧房東的正當權益。

內政部召開「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文」修正草案記者會，陳柏勳出席時透露，業界對「三年最短租期」的規範反應兩極，部分房東認為，這等於限制了他們自由運用資產的空間，像是有些房東只打算短期出租一兩年，若法律強制規範三年，這些物件就不會釋出，可能導致市場供給量減少。

他更直言：「法律下去之後，會有不少短期出租的房東不願意拿房子出來，供給減少反而傷到租屋市場。」

對於新增的「租霸下車條款」，陳柏勳表示肯定，認為這是房東最關心的修法重點，若房客惡意欠租、拒絕搬離，甚至吸毒或將房屋作為詐騙機房，房東往往陷入漫長訴訟，財損與精神損失都難以承擔。

他強調，不是每個房東都尖酸刻薄，多數房東其實很友善，甚至逢年過節還會送禮給房客。但遇到惡意房客，房東的權益誰來保護？

因此，他呼籲修法應明確規範哪些情況可立即解約，例如押金不得抵租、欠租達兩個月就必須執行，避免模糊地帶造成更多爭議。

他說，房東多數是貸款買房、辛苦工作後才拿出多餘物件出租，本身也背負壓力。他認為，修法不應只偏向保障房客，否則可能造成另一種不公平，「惡劣房東可以被點名排斥，但惡質房客也要有處置機制。修法不能只修一半」。

他最後喊話，業界支持建立長期穩定的租屋制度，但修法應該做到「房東房客雙贏」，讓市場正向循環，才真正符合社會期待。

