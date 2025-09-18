快訊

南僑：營運即將反彈 積極布局大陸二三線城市

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南僑會長陳飛龍。記者林海／攝影
今年下半年以來，大陸經濟復甦速度仍緩慢，南僑總裁李勘文表示，消費者信心與市場買氣受衝擊，營收並未有太大影響，但因為市場競爭激烈，在售價上做反應，因此獲利稍微衰退，但預估已經落底，接下來就會反彈。

南僑會長陳飛龍也說，近期積極拓展大陸二、三線城市業務，主要因為當地消費習慣已經慢慢接近南僑產品，客戶也往外發展，雖然目前景氣不好，但南僑仍持續做包括人力、土地、廠房等投資，資本支出雖會影響財報表現，南僑堅信未來生產規模一定是致勝的關鍵。

陳飛龍也透露，南僑已經定下10年計畫，台灣雖是基地，但業務已經有7成佔比在海外，第一期5年目標，希望海外業務占比要到85%，但這並非台灣業務萎縮，而是海外市場要成長的更快。

對於海外布局優勢，陳飛龍則說，南僑在大陸與泰國的技術領先，加上泰國與大陸之間有RCEP，而泰國產品在大陸只是打基礎，客戶並不多，但擴充的目標是希望與大陸的需求打成一片，近兩年的艱困並不會影響南僑的計畫，也強調自己接棒以後沒有一年虧損過。

對於7月出現單月虧損，南僑則表示，主要是因為淡季與市場競爭因素，但接下來進入中秋節前的拉貨高峰，以及第四季是傳統旺季，因此應該只是單一現象。

對於近期匯率波動，南僑則表示，台灣央行並沒有插手干預，但泰國政府則對於泰銖匯率則有所堅持，因此並未受到太大影響。

