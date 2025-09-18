搞錯了？專家：先前鬆綁為這群人、央行打炒房決心不變

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近期無論是銀行法72-2條排除新青安，央行延長換屋協處期限，乃至於台銀降低收支比，都只是針對小部分被誤殺的剛需族群進行調整，央行打炒房決心不變，市場不宜錯判形勢。

黃舒衛表示，央行理監事會按兵不動，在管制價格不變下，成屋市場部分，由於信用資源的分流，對於首購族群有利，也強迫貸款資源去強拉低總價產品的槓桿，相對中高總價產品仍陷苦戰，產品價量走勢分化的趨勢會更明顯。

至於預售市場，前有限貸管制虎視眈眈，後有平均地權條例禁轉挾持，尤其後者已經施過一次不溯及既往的魔法，未來要鬆綁還須靠修法，再加上成本面推高價格，但不見得受市場理性認同，所以買氣最為觀望，萎縮幅度最嚴重。

他表示，如果管制條件不變，建商、代銷要有長期抗戰的準欸，也要慎防洗牌過程，資金斷練所產生的系統性效應。

黃舒衛分析，美國聯準會為因應美國勞動市場轉弱、經濟成長陷入停滯的跡象，但仍需保留降息彈性以防範關稅引發通膨壓力，因此降息幅度僅有1碼。

反觀台灣，今年雖飽受對等關稅及台幣強升等雙重威脅，但刺激90天關稅展緩期、半導體出口豁免期的提前拉貨潮，拉高第2季經濟成長率年增8.01％，創疫情以來新高，全年更有機會破4，且央行9月發行2年期定期存單新台幣250億元，最終投標倍數4.78倍，台股更站上2萬5的新高，展現產業、資金動能充沛的景象。

他表示，即便明年將面對高基期的修正，以及外部半導體關稅的不確定性，短期央行只須盯緊匯率變化，降低台幣升值對產業的衝擊，確無進一步加碼貨幣政策或調整房市管制政策的急迫性及壓力，反倒是應該持續精準調控，尤其是在房市與信貸資源的分配上，守住前一階段政策管制的成果。