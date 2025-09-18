快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

聽新聞
0:00 / 0:00

房市管制未鬆綁！建商公會：民眾貸款仍極度困難 首購族也會受傷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，另，選擇性信用管制並未鬆綁。建商公會指出，現階段民眾貸款仍極度困難，此次沒有降低存款存備率，水龍頭的水源一樣不夠，即使是首購族也造成傷害。

自去年9月19日實施選擇性信用管制後，全台中古屋、預售屋市場交易量驟減，中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，許多民眾過去幾年購買預售屋時，並無第七波選擇性信用管制存在，但如今房屋興建完成、交屋時，竟須適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，容易產生很大交易糾紛與民怨。

楊玉全表示，民眾難以理解一刀切式的政策，造成資金突然出現嚴重缺口，讓經濟活動、人民資金規劃，具有預見性，應該是政府施政最起碼的原則。另一方面，預計今年取得使用執照之戶數約15萬戶，是歷年來最大的交屋量，且主要都是配合政府都更危老政策而來，但是現階段民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

針對近期換屋族出售舊屋的期限，從一年延長到18個月，楊玉全認為，對換屋族群來說，因為對於借款人違反切結事項將產生諸多不利違約效果，銀行勢將耗費稽查成本，以及處理隨之產生之訟爭，故雖有用切結方式之過渡作法，銀行仍不願貸款予該類換屋民眾，造成自住民眾換屋貸款仍受2戶以上之管制內容，而且原舊屋可能根本沒有市場性，18個月也賣不掉。

楊玉全強調，去年調升2次存款準備率，市場抽走3,000億元資金，此次沒有降低存款存備率，水龍頭的水源一樣不夠、高價住宅一樣用10幾年前的標準，即使是首購也造成傷害，問題一樣存在。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。聯合報系資料照
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。聯合報系資料照

央行 預售屋 選擇性信用管制

延伸閱讀

億元改造彰化東螺溪水環境 戀戀欒樹節復古風周日清新登場

外幣存、放款寫最強7月 分別增加3,260、1,357億元

散戶預期台幣「升到頂」 國銀外匯存款7月暴衝

男無照超速、紅燈右轉被罰積欠5.2萬元不繳 遭執行存款查扣急繳清

相關新聞

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中...

「租霸下車條款」業界拍手 房東總會理事長：不是每個房東都壞人！

內政部18日公布《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，強調保障房客三年租期、限制續約租金漲幅，並新增「租霸下車條款」。...

南僑：營運即將反彈 積極布局大陸二三線城市

今年下半年以來，大陸經濟復甦速度仍緩慢，南僑總裁李勘文表示，消費者信心與市場買氣受衝擊，營收並未有太大影響，但因為市場競...

搞錯了？專家：先前鬆綁為這群人、央行打炒房決心不變

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近期無論是銀行法72-2條排除新青安，央行延長換屋協處期限，乃至於台銀降低收...

央行決議按兵不動 專家：首購、自住客限制已鬆綁是關鍵

美國聯準會（Fed）18日公布利率決策，宣布降息1碼，將聯邦資金利率下調至4%至4.25%的區間，正式啟動2025年首次...

央行信用管制滴水不放 專家：房市買氣難解渴 年底旺季不會旺了

國內房貸荒掀起民怨，加上美國降息，讓今年第3季的央行理監事備受關注。本次理監事會議決議「美規台不隨」，利率部分連續六季不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。