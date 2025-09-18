房市管制未鬆綁！建商公會：民眾貸款仍極度困難 首購族也會受傷

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，另，選擇性信用管制並未鬆綁。建商公會指出，現階段民眾貸款仍極度困難，此次沒有降低存款存備率，水龍頭的水源一樣不夠，即使是首購族也造成傷害。

自去年9月19日實施選擇性信用管制後，全台中古屋、預售屋市場交易量驟減，中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，許多民眾過去幾年購買預售屋時，並無第七波選擇性信用管制存在，但如今房屋興建完成、交屋時，竟須適用非簽約當時所得預料的重大貸款條件改變，容易產生很大交易糾紛與民怨。

楊玉全表示，民眾難以理解一刀切式的政策，造成資金突然出現嚴重缺口，讓經濟活動、人民資金規劃，具有預見性，應該是政府施政最起碼的原則。另一方面，預計今年取得使用執照之戶數約15萬戶，是歷年來最大的交屋量，且主要都是配合政府都更危老政策而來，但是現階段民眾貸款極度困難，甚至走入地下錢莊，希望央行還是要能體諒民眾疾苦。

針對近期換屋族出售舊屋的期限，從一年延長到18個月，楊玉全認為，對換屋族群來說，因為對於借款人違反切結事項將產生諸多不利違約效果，銀行勢將耗費稽查成本，以及處理隨之產生之訟爭，故雖有用切結方式之過渡作法，銀行仍不願貸款予該類換屋民眾，造成自住民眾換屋貸款仍受2戶以上之管制內容，而且原舊屋可能根本沒有市場性，18個月也賣不掉。