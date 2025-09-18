央行信用管制滴水不放 專家：房市買氣難解渴 年底旺季不會旺了

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
專家認為今年底房市將是「旺季不旺」，市場短期內依然會處於「量縮價緩」的築底盤整。聯合報系資料照
國內房貸荒掀起民怨，加上美國降息，讓今年第3季的央行理監事備受關注。本次理監事會議決議「美規台不隨」，利率部分連續六季不變，房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁額度、降準等劇本，通通沒有發生，也就是說，面對「房貸荒」民怨，央行仍選擇以不變應萬變，後續房市景氣預估也將持續在低檔徘徊。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，先前升息循環時，美台兩國的調整幅度有相當落差，美國11度升息的幅度高達17碼，台灣則只有3.5碼。由於升息的步調走得比美國保守，在轉為降息時，台灣央行也不急於一時，因此去年9月美方降息2碼時，央行就沒有跟進；加上國內經濟發展仍屬平穩，降息釋出資金催化投資的必要性不大，因此本次央行理監事會議的利率連六凍，與市場預期一致。

在信用管制方面，「房貸荒」讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但央行卻如鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。

張旭嵐表示，因購置住宅貸款餘額持續上升，不動產授信風險居高不下，讓重視金融穩定的央行，沒有大動作調整信用管制，對於不動產放款集中度的銀行自主管理也沒有絲毫鬆口，因此房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，認為今年底房市將是「旺季不旺」，市場短期內依然會處於「量縮價緩」的築底盤整。

