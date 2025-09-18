快訊

央行決議按兵不動 專家：首購、自住客限制已鬆綁是關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
央行決議按兵不動維持利率不變，同時維持現行選擇性信用管制。圖／本報資料照片
央行決議按兵不動維持利率不變，同時維持現行選擇性信用管制。圖／本報資料照片

美國聯準會（Fed）18日公布利率決策，宣布降息1碼，將聯邦資金利率下調至4%至4.25%的區間，正式啟動2025年首次降息。而國內央行也於18日召開第3季理監事會議，市場關注利率政策走向以及選擇性信用管制是否調整。最後結果出爐，央行的利率決策「按兵不動」，維持利率不變，同時維持現行選擇性信用管制，對於日前市場討論熱烈的不動產放款集中度也沒有鬆綁。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，9月初行政院拍板「不動產放款天條」排除新青安，將新青安房貸排除在銀行法第72-2條的不動產放款比率限制外，加以後續央行針對「先買後賣」的換屋族群，將切結1年的售屋期限延長至18個月，都是體現政府堅定支持首購、自住族群的立場。

陳金萍指出，18日央行第3季理監事會議決議，基於央行實施的房市緊縮政策在降低房市熱度已有初步成效，加上不動產貸款餘額年增率持續減緩，不動產貸款集中度也有下降趨勢，以及新青安貸款政策已有鬆綁，優先支持自住及首購族群核貸權益，或許這正是央行沒有調整房市管制措施的主因。

展望後市，陳金萍認為，因美國對等關稅政策在8月正式落地實施，對於國內各產業的影響陸續發酵中，尤其是製造業、傳產為重災區，近期無薪假人數2周內翻倍增長，顯示關稅的影響正要慢慢浮現。而內需的零售、餐飲與房市交易也連帶受衝擊，認為後續房市表現，仍需密切關注整體經濟局勢的變化。

