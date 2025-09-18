科妍關節腔注射劑拿下俄羅斯銷售許可證 最快今年第4季開始貢獻業績

上市生技公司科妍（1786）俄羅斯市場開發再傳捷報，該公司18日宣布，繼9月11日醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush系列取得俄羅斯銷售許可後，18日該公司醫藥產品Flexotron Tendon關節腔注射劑，再取得俄羅斯銷售許可證，最快在今年第4季起將開始貢獻業績。

科妍表示，Flexotron Tendon為該公司「節膝」關節腔注射劑姊妹產品，為科妍最新一代適用於治療退化性關節炎之產品，結合「透明質酸」及「甘露醇」之創新技術，藉由清除人體自由基，並延長透明質酸在關節腔內的保護作用，有效提昇原透明質酸產品之功效。

這項產品為國內首家取得衛福部食藥署（TFDA）核發銷售許可證之同類型產品，現正進行國內健保核價申請，今年成功進軍中美洲市場，未來將持續推動並取得歐盟及東南亞市場之認證， 強化科妍全球之競爭力及營運動能，預計可提升國內外關節腔注射劑之需求及市占率。