快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

科妍關節腔注射劑拿下俄羅斯銷售許可證 最快今年第4季開始貢獻業績

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上市生技公司科妍（1786）俄羅斯市場開發再傳捷報，該公司18日宣布，繼9月11日醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush系列取得俄羅斯銷售許可後，18日該公司醫藥產品Flexotron Tendon關節腔注射劑，再取得俄羅斯銷售許可證，最快在今年第4季起將開始貢獻業績。

科妍表示，Flexotron Tendon為該公司「節膝」關節腔注射劑姊妹產品，為科妍最新一代適用於治療退化性關節炎之產品，結合「透明質酸」及「甘露醇」之創新技術，藉由清除人體自由基，並延長透明質酸在關節腔內的保護作用，有效提昇原透明質酸產品之功效。

這項產品為國內首家取得衛福部食藥署（TFDA）核發銷售許可證之同類型產品，現正進行國內健保核價申請，今年成功進軍中美洲市場，未來將持續推動並取得歐盟及東南亞市場之認證， 強化科妍全球之競爭力及營運動能，預計可提升國內外關節腔注射劑之需求及市占率。

俄羅斯 東南亞

延伸閱讀

美印關係陷冰點 印度股市能否振衰起敝？

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

相關新聞

央行理監事會將登場 豪宅限貸令鬆綁？傳正評估改以預售屋買賣價認定

中央銀行今日下午將召開理監事會議，市場普遍預期央行不會在此次理監事會議馬上跟進美國聯準會降息，市場關注的焦點在於此次理監...

央行決議按兵不動 專家：首購、自住客限制已鬆綁是關鍵

美國聯準會（Fed）18日公布利率決策，宣布降息1碼，將聯邦資金利率下調至4%至4.25%的區間，正式啟動2025年首次...

央行信用管制滴水不放 專家：房市買氣難解渴 年底旺季不會旺了

國內房貸荒掀起民怨，加上美國降息，讓今年第3季的央行理監事備受關注。本次理監事會議決議「美規台不隨」，利率部分連續六季不...

房市管制未鬆綁！建商公會：民眾貸款仍極度困難 首購族也會受傷

央行18日召開2025年第3季理監事會議，利率維持連六凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2...

統一雙館帶動信義區群聚 與SOGO大巨蛋形成雙核心商圈

統一企業旗下DREAM PLAZA開幕後吸引逾200萬人次，帶動統一時代台北店業績成長2成，發揮雙館效益，另外SOGO大...

央行未鬆綁房市管制 專家坦言「意料中」：這事出現打炒房政策才有效

中央銀行18日舉行第3季理監事會，會中決議維持利率政策不變，同時延續現行針對房市的選擇性信用管制措施，並未鬆綁。對此，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。