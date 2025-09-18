台灣醫材去年產值300億美元 童子賢呼籲多加發展、分散半導體出口壓力

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

看好台灣隱形眼鏡產業發展，台灣隱形眼鏡產業發展協會理事長童子賢近日表示，台灣醫療器材產業產值表現良好，去年高達近300億美元，他呼籲台灣可多發展醫療器材等新興產業，有助於分散對半導體晶片、ICT產業、電子零組件、印刷電路板等產業的出口壓力。

台灣隱形眼鏡產業發展協會9月16日召開第一屆第三次會員大會，現場超過全台灣36家隱形眼鏡相關的生產製造商、銷售商、供應商集聚討論，台灣隱形眼鏡市場規模每年大幅成長，目前全球市佔率已從2015年的2%，成長至2024年的6.5%，現場並邀請工業技術研究院分享全球市場規模及台灣隱形眼鏡產業未來的機會和挑戰。

童子賢表示：「隨著迎來高齡化社會，科技輔助將成為維持生產力的關鍵，高齡化帶動了醫療、照護、保健及醫美保養等產業的需求，消費市場規模從可達千億美元。過往台灣科技業儲備高端產品開發及精密科技研發能量，若能積極整合開創，將衍生各類科技應用新創商機，其中，醫療器材產業產值表現良好，去年高達近300億美元。」

童子賢特別指出，台灣可多發展醫療器材等新興產業，有助於分散對半導體晶片、ICT產業、電子零組件、印刷電路板等產業的出口壓力，鼓勵科技產業多元化發展不僅能創造產值與財富，也能為科技從業人員提供更寬廣的發展舞台。

據工業技術研究院生醫與醫材研究所觀察指出，2024 年全球隱形眼鏡市場規模突破100億美元，預計至2029年將以6.6%的年複合成長率穩定擴張，成長動能來自近視人口快速增加、日拋與彩片滲透率提升、矽水膠材質普及，以及近視控制與老花矯正需求的擴展。北美、歐洲與亞太仍是三大核心市場，其中亞太地區增速最快，以印度、中國大陸、南韓三地的成長率均達近雙位數。

工研院生醫與醫材所研究員吳劭易強調：「台灣隱形眼鏡產業出口額持續創新高，憑藉自動化產線、矽水膠加工與彩拋印刷專利，兼具代工與自有品牌布局，近年多項產品獲得FDA 510(k)，以日拋矽水膠與功能型產品為主流。國際創新則聚焦於矽水膠高透氧設計，並逐步推進診斷用OLED鏡片、藥物遞送鏡片與智慧鏡片等應用；其中尤以兒少近視控制市場快速成長，CAGR達13.3%，成為高毛利長期藍海。中國大陸市場滲透率仍低，彩片與矽水膠成長最快，但自主品牌崛起加劇競爭。」

綜觀全球隱形眼鏡市場正處於穩健成長階段，亞太地區市場需求成為關鍵引擎，技術創新與功能型產品持續提升單價與毛利。台灣廠商在代工與自有品牌上具備製程與材料優勢，但面對國際大廠壟斷、高關稅挑戰及大陸自主品牌崛起，台灣隱形眼鏡產業發展協會鼓勵台灣廠商，唯有加速技術升級、海外布局與差異化策略，才能在全球競爭中持續強化定位並把握新藍海機會。

隱形眼鏡 醫療器材

